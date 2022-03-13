Українські спортсмени у перервах між змаганнями закликали до миру в Україні

Українські паралімпійці посіли друге місце у загальному заліку зимової Паралімпіади у Пекіні. Вони здобули 29 медалей. Це найкращий результат нашої країни за всю історію.

В останній день змагань, 13 березня, українці здобули золото у чоловічій естафеті 4х2,5 км. Таблицю перемог за усі дні змагань можна переглянути тут.

Збірна України на Паралімпійських іграх-2022 здобула 11 золотих, 10 срібних, 8 бронзових медалей і оновила два рекорди – за кількістю нагород на зимових Іграх та за кількістю здобутих золотих медалей. Це найкращий результат в історії України на таких міжнародних змаганнях.

Свій тріумф паралімпійці присвятили Україні.

«Я дуже сподіваюсь, що кожна перемога кожного паралімпійця дасть сили і віри в те, що ми переможемо. Свою перемогу присвячуємо кожному українцю, котрий зараз з нами, котрого вже немає. Кожній людині і всій Україні. Я дуже хочу, щоб наша перемога тут, в Пекіні, давала сили і впевненості нашим воїнам», – сказала біатлоністка Оксана Шишкова, яка здобула п'ять медалей у Пекіні.

Перше місце на Паралімпійських іграх-2022 – у Китаю, а третє місце посіла Канада.