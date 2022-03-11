Людмила Ляшенко здобула на Паралімпіаді-2022 повний комплект медалей

Українська збірна виграла шість медалей за сьомий день Паралімпіади-2022, три з них – золоті. Їх здобули українські спортсмени у різних класах біатлонних гонок на 12,5 км. Загалом українська збірна виборола вже 25 нагород.

Сьогодні востаннє на дистанцію вийшли біатлоністи, які розіграли нагороди в індивідуальній гонці. Усього проводилися змагання в шести різних класах.

Триразовою чемпіонкою Пекіна-2022 стала Оксана Шишкова (клас людей з порушенням зору). Для Шишкової – це п'ята медаль Паралімпіади-2022 – вона здобула три золота та два срібла. Українка пройшла дистанцію без промахів, а на фініші на 3.6 секунди випередила німецьку спортсменку. Ще одне золото здобула Людмила Ляшенко. Також серед учасників із порушенням зору золото здобув Олександр Казік, а срібло – Віталій Лук’яненко.

«Повний комплект медалей зібрала у Пекіні-2022 Людмила Ляшенко (клас стоячі), яка до срібла на 6 км та бронзи на 10 км додала ще й золоту медаль. Також одразу двоє українців зійшли на п’єдестал серед учасників з порушенням зору. Перемогу святкував Олександр Казік (клас B1, гайд Сергій Кучерявий), друге місце тут посів Віталій Лук’яненко (клас B3, гайд Борис Бабар), в активі якого вже є два золота Пекіна-2022», – повідомили у Міністерстві соціальної політики України.

Переможці сьомого дня Паралімпіади-2022 (фото міністерства соцполітики)

Також віце-чемпіоном Паралімпіади став Тарас Радь (клас сидячі LW12). Бронзу серед учасників з ураженням опорно-рухового апарату отримав Григорій Вовчинський, який здобув вже четверту нагороду на цій Паралімпіаді.

Загалом на Паралімпіаді-2022 українська збірна вже здобула 25 медалей: 9 золотих, 10 срібних та 6 бронзових.

Зазначимо, що попри війну в Україні українські паралімпійці поїхали на Ігри-2022 в Пекін. Під час церемонії відкриття 4 березня організатори змагань підсвітили арену у синьо-жовті кольори. Загалом в Паралімпіаді-2022 беруть участь 20 спортсменів.