Оксана Шишкова здобула друге золото Паралімпіади-2022 в лижних перегонах на 15 км

Українка Оксана Шишкова здобула друге золото Паралімпіади-2022. Вона перемогла в лижних перегонах на 15 кілометровій дистанції. Це вже четверта золота медаль України.

«Українка Оксана Шишкова (класс B2, гайд Андрій Марченко) вдруге стала чемпіонкою Паралімпіади-2022. Це вже четверте «золото» України», - повідомили в Міністерстві соціальної політики України.

Спортсменка з Харкова здобула першу золоту медаль у біатлоні у спринтерській дистанції. Тепер до неї додалося ще одне золото в лижних перегонах на найдовшій 15-кілометровій дистанції.

30-річна Оксана Шишкова – українська лижниця, біатлоністка. Майстер спорту України міжнародного класу. Займається спортом у Харківському обласному центрі «Інваспорт». Тренер – Ворчак М. В.

Учасниця зимових Паралімпійських ігор 2010 у Ванкувері, Канада, чотирьохразова бронзова призерка зимових Паралімпійських ігор 2014 у Сочі, Росія. Дворазова чемпіонка зимових Паралімпійських ігор 2018 у Пхьончхані, Південна Корея, де крім золотої медалі також стала тричі срібною та один раз бронзовою призеркою.

Зазначимо, що попри війну в Україні українські паралімпійці поїхали на Ігри-2022 в Пекін. Під час церемонії відкриття 4 березня організатори змагань підсвітили арену у синьо-жовті кольори. Загалом в Паралімпіаді-2022 беруть участь 20 спортсменів. В перший день змагань паралімпійська збірна України змагалася у одному виді спорту – біатлоні, де розігрувалися шість комплектів медаль у спринтах. Україна виграла сім медалей – три золоті, три срібні та одну бронзову.