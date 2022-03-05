Перше золото для України здобув 33-річний Григорій Вовчинський, для якого це 7 паралімпійська медаль у кар'єрі

Паралімпійська збірна України у перший день на зимових Іграх-2022 змагалася у одному виді спорту – біатлоні, де розігрувалися шість комплектів медаль у спринтах. Україна виграла сім медалей – три золоті, три срібні та одну бронзову. Наразі українська збірна очолює медальний залік.

Як пише «Суспільне. Спорт», першу медаль Пекіна-2022 виграв Тарас Радь, який має ураження опорно-рухового апарату: він став віце-чемпіоном у спринті, опинившись на подіумі між двома представниками Китаю.

Друге срібло виграла Людмила Ляшенко (спортсменка з ураженням опорно-рухового апарату) у спринті в класі стоячи. Вона програла чемпіонці менше дев’яти секунд, зробивши при цьому на один промах більше. Золото та бронза – також у представниць Китаю. Окрім того, ще одна українка Юлія Батенкова-Бауман фінішувала четвертою, а Ірина Буй – шостою.

Перше золото для України здобув 33-річний Григорій Вовчинський (спортсмен з ураженням опорно-рухового апарату) у спринті в класі стоячи. Українець пройшов спринтерську дистанцію без промахів, випередивши найближчого суперника на 46 секунд. Для Вовчинського це сьома медаль в кар’єрі на Паралімпійських іграх, зокрема друга золота.

Найуспішнішою гонкою для України став чоловічий спринт, у якому брали участь спортсмени з порушенням зору. Україна у ньому взяла увесь комплект нагород: у Віталія Лук'яненка – золото, у Олександра Казіка – срібло, у Дмитра Суярка – бронза. Ще одне золото виборола Оксана Шишкова (спринт, порушення зору).

Зазначимо, що попри війну в Україні українські паралімпійці поїхали на Ігри-2022 в Пекін. Під час церемонії відкриття 4 березня організатори змагань підсвітили арену у синьо-жовті кольори. Загалом в Паралімпіаді-2022 беруть участь 20 спортсменів.