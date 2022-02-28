ФІФА та УЄФА вирішили відсторонити всі російські клуби на національні збірні від участі в усіх футбольних турнірах. Відповідне рішення ухвалили спільно бюро ради ФІФА та виконавчий комітет УЄФА 28 лютого. Крім того, УЄФА припинив співпрацю з «Газпромом» у всіх турнірах.

«Після попередніх рішень, прийнятих радою ФІФА та виконавчим комітетом УЄФА, які передбачали вжиття додаткових заходів, ФІФА та УЄФА сьогодні разом вирішили, що всі російські команди, будь то національні команди чи клубні, будуть відсторонені від участі в змаганнях ФІФА та УЄФА до подальшого повідомлення. Футбол повністю об’єднаний і в повній солідарності з усіма постраждалими в Україні», – сказано в заяві ФІФА та УЄФА.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні ФІФА запровадила санкції проти Росії, проте не позбавила можливості брати участь у турнірах повністю. Збірна Росії мала виступати під назвою Російський футбольний союз і нейтральним прапором.

Проте низка європейських збірних відмовилася грати зі збірною Росії та російськими командами за будь-яких умов. 24 березня Росія мала б зіграти з Польщею у плей-оф відбору на Чемпіонат світу 2022, і ще до санкцій ФІФА поляки заявили, що не збираються цього робити. Після оголошення санкцій ФІФА Польща не відмовилася від своєї позиції і скерувала відповідного листа до ФІФА, відтак її підтримали федерації Швеції, Чехії, Англії, Албанії, Данії, Ірландії, Норвегії, Шотландії, Швейцарії та Уельсу.

Раніше УЄФА перенесла фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга в Париж через війну в Україні.