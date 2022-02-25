Фінал Ліги чемпіонів з футболу перенесли з Санкт-Петербурга в Париж через військове вторгнення Росії в Україну. Відповідне рішення ухвалив виконком УЄФА на позачерговому засіданні. Матч відбудеться на «Стад де Франс» 28 травня, як і планувалося раніше.

Крім того, виконком УЄФА вирішив, що російські та українські клуби і національні команди, які беруть участь у змаганнях УЄФА, будуть проводити свої домашні матчі на нейтральних майданчиках до подальшого повідомлення.

Нагадаємо, фінальний матч Ліги чемпіонів мав відбутися 28 травня на «Газпром Арені» у Санкт-Петербурзі. Після того, як Росія почала концентрувати війська на кордонах України, та недавнього визнання «ДНР» та «ЛНР» низка європейських політиків виступила за перенесення матчу з країни-агресора. Проте УЄФА до останнього не ухвалювала рішення, а повідомляла, що слідкує за ситуацією.

Лише після російського вторгнення 24 лютого УЄФА повідомила, що скликає позачергове засідання виконкому щодо війни в Україні 25 лютого, та засудила військове вторгнення Росії в Україну.