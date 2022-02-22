Мер Львова Андрій Садовий підтримав ініціативу мера Лондона Садіка Хана щодо перенесення фіналу Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга до Лондона.

«Вітаємо ініціативу мера Лондона перенести фінал Ліги чемпіонів з Санкт-Петербурга до столиці Великобританії. Росія – агресор та окупант. Вони не мають жодного права приймати в себе такі важливі міжнародні події. Закликаю мерів та футбольних фанатів усіх європейських міст підтримати таку позицію», – йдеться у дописі Андрія Садового у Facebook.

Після того, як Росія почала концентрувати війська на кордонах України, та недавнього визнання маріонеткових «ДНР» та «ЛНР» низка європейських політиків виступила за перенесення запланованого на 28 травня на «Газпром Арені» матчу фіналу Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга у Лондон.

Мер Лондона Садік Хак після загострення, на яке Росія пішла на сході України, заявив, що фінал найпрестижнішого клубного турніру не може бути поведений в Санкт-Петербурзі.

«Лондон готовий прийняти фінал Ліги чемпіонів. Проведення фіналу Ліги чемпіонів – це привілей. Якщо УЄФА проведе фінал у Петербурзі, це винагородить агресивні дії путінської Росії», – цитує Хана Evening Standard.

Свою позицію також висловили депутати Європарламенту, які закликали УЄФА обрати інше місто для фіналу.

«Закликаємо вас віднині не розглядати Санкт-Петербург та інші міста Росії як місця проведення міжнародних футбольних змагань», – йдеться у відкритому листі депутатів Європарламенту до УЄФА.

Депутати закликали УЄФА обрати інше місто для проведення 28 травня фіналу Ліги чемпіонів. Більше того, депутати вимагають від УЄФА розірвати договір про співпрацю із «Газпромом».

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який невідкладно після визнання Росією «ДНР» і «ЛНР»запровадив санкції проти п’яти російських банків і олігархів з оточення Володимира Путіна, підтримав перенесення фінального матчу.

«Росія, яка все більш ізольована, Росія, яка має статус ізгоя, Росія, яка вторгається в суверенні країни, Росія, яка залучена в кривавий та виснажливий конфлікт із сусідньою слов'янською країною, не має шансів проводити футбольні турніри. Який жахливий результат для президента Путіна. Я сподіваюся, що він відступить від прірви і не проведе повноцінне вторгнення», – цитує Джонсона Independent.

Варто додати, що збірна Польщі теж більше не бажає проводити матчі з Росією на її території. 24 березня на стадіоні «Лужнікі» у Москві поляки мають зіграти з росіянами матч плей-офф відбору на Чемпіонат світу 2022. Однак віце-президент Польського футбольного союзу із закордонних справ Мечислав Голба заявив, що після подій на сході України матч у Москві проводити категорично не можна.

«Я вважаю, що за жодних обставин цей матч не повинен проходити в Росії. ФІФА та УЄФА мають прийняти тверді рішення щодо поведінки Путіна, тому цей матч не повинен проходити на російській землі», – заявив TVN24 Мечислав Голба.

Вранці 22 лютого УЄФА заявила, що наразі не розглядає варіанту перенесення фіналу із Санкт-Петербурга. Однак згодом газета The Times повідомила, що такий сценарій уже обговорюється.