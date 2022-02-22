Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про санкції через визнання Росією терористів «Л/ДНР»

Велика Британія ввела санкції проти п’яти провідних російських банків та трьох російських олігархів через визнання російським президентом Володимиром Путіним терористичних угруповань «Л/ДНР». Про це повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час виступу в парламенті 22 лютого, слова якого наводить ВВС.

Він не повідомив проти яких саме банків ввели санкції, однак Sky News пише, що йдеться про банки «Россия», «Промсвязьбанк», «Генбанк», «Индустриальный сберегательный банк» і «Черноморский банк развития и реконструкции».

При цьому Джонсон зазначив, що санкції вводять проти російських олігархів Ігоря та Бориса Ротенбергів, а також проти Геннадія Тимченка. Їм заборонили в’їзд до країни та заморозили активи.

Російський президент Володимир Путін 21 лютого підписав укази про визнання «незалежності» «ДНР» та «ЛНР» – маріонеткових квазідержавних утворень на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.

Зазначимо, що своїми указами Путін також наказав направити на схід України російські війська. Очевидці в окупованому Донецьку повідомили про рух великих ешелонів російської техніки та військових із центру міста в напрямку до лінії зіткнення.

Через це рішення США запровадили санкції проти «Л/ДНР», а Німеччина зупинила сертифікацію російського «Північного потоку-2»