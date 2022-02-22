Велика Британія ввела санкції проти п’яти російських банків
Під санкції також потрапили троє російських олігархів
Велика Британія ввела санкції проти п’яти провідних російських банків та трьох російських олігархів через визнання російським президентом Володимиром Путіним терористичних угруповань «Л/ДНР». Про це повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час виступу в парламенті 22 лютого, слова якого наводить ВВС.
Він не повідомив проти яких саме банків ввели санкції, однак Sky News пише, що йдеться про банки «Россия», «Промсвязьбанк», «Генбанк», «Индустриальный сберегательный банк» і «Черноморский банк развития и реконструкции».
При цьому Джонсон зазначив, що санкції вводять проти російських олігархів Ігоря та Бориса Ротенбергів, а також проти Геннадія Тимченка. Їм заборонили в’їзд до країни та заморозили активи.
Російський президент Володимир Путін 21 лютого підписав укази про визнання «незалежності» «ДНР» та «ЛНР» – маріонеткових квазідержавних утворень на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.
Зазначимо, що своїми указами Путін також наказав направити на схід України російські війська. Очевидці в окупованому Донецьку повідомили про рух великих ешелонів російської техніки та військових із центру міста в напрямку до лінії зіткнення.
Через це рішення США запровадили санкції проти «Л/ДНР», а Німеччина зупинила сертифікацію російського «Північного потоку-2»