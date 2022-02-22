Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що без б сертифікації «Північний потік-2» не зможе запуститися

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наказав Міністерству економіки країни зупинити сертифікацію російського газопроводу «Північний потік-2» після визнання Росією терористичних організацій «Л/ДНР». Про це він заявив на брифінгу 22 лютого, передає Spiegel.

Шольц заявив, що звернувся до Міністерства економіки Німеччини вжити заходів для зупинки сертифікації газогону через останні дії Росії. З його слів, «без цієї сертифікації "Північний потік-2" не може запуститися».

Водночас Spiegel із посиланням на власні джерела пише, що німецький уряд уже зупинив процес погодження. Мовляв, ще зранку міністр економіки доручив Федеральному мережевому агентству відкликати позитивний сертифікат, який є вирішальним для сертифікації газогону.

Сертифікат, виданий попереднім урядом ФРН, стосувався безпеки поставок природного газу Німеччиною. Як зазначають журналісти, рішення переглянули, оскільки ситуація уже не є безпечною з огляду на ескалацію на сході України.

Крім того, за даними Spiegel, у найближчі тижні Міністерство економіки Німеччини планує детально вивчити вплив геополітичних подій та ситуації на сході України на безпеку поставок.

Сертифікацію російського «Північного потоку-2» Німеччина тимчасово припинила до завершення створення дочірньої фірми. Компанія Nord Stream 2 AG, що базується у Швейцарії, вирішила не змінювати свою юридичну форму, а замість цього заснувати дочірню компанію виключно для управління німецькою частиною газопроводу відповідно до законодавства Німеччини.

Водночас глава європейської дипломатії Жозеп Боррель зазначав, що газопровід «Північний потік-2» не буде запущено у разі нападу Росії на Україну.