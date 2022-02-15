Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель ззаначив, що газопровід «Північний потік-2» не буде запущено у разі нападу Росії на Україну. Про це інформує The Guardian.

У виданні зазначають, що глава дипломатії ЄС був більш прямолінійним, ніж канцлер Німеччини Олаф Шольц, який уникав чіткої відповіді на питання щодо «Північного потоку-2».

«Якщо буде війна між Росією та Україною, "Північний потік-2" не функціонуватиме», – заявив Боррель.

Жозеп Боррель впевнений, що 27 країн-членів ЄС одностайно підтримають нові санкції проти РФ, зокрема і згортанння газопроводу «Північний потік-2».

Раніше офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс заявляв, що «якщо Росія тим чи іншим шляхом вторгнеться в Україну, реалізація "Північного потоку-2" не зрушить з місця». Ентоні Блінкен теж переконаний, що газопровід все ще є важелем впливу на Росію. Він пояснив, що США виступають проти введення газопроводу в експлуатацію, оскільки він підриває енергетичну безпеку Європи.

За останніми даними, санкції США проти Росії у випадку вторгнення в Україну зачеплять найбільші російські банки, державні компанії та імпортний сектор країни. Потенційні цілі санкцій – кілька найбільших російських банків, як-от ВТБ Банк, Сбербанк тощо. Сам пакет також може містити заборону на пов’язану із держборгом Росії торгівлю, а також контроль в ключових секторах.

Такі санкції, як зазначав The New York Times, можуть спричинити серйозну інфляцію, крах фондового ринку та інші форми фінансової паніки, які можуть «завдати болю» як російським мільярдерам і чиновникам, так і сім’ям середнього класу.