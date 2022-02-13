Президент США Джо Байден провів телефонну розмову із українським президентом Володимиром Зеленським та пообіцяв, що Росія у випадку подальшої агресії проти України отримає швидку та рішучу реакцію з боку Сполучених Штатів Америки і союзників.

«Президент Байден підтвердив відданість США суверенітету та територіальній цілісності України. Він чітко дав зрозуміти, що США швидко і рішуче, разом зі своїми союзниками та партнерами, відреагують на будь-яку подальшу агресію Росії проти України», – повідомила 13 лютого прес-служба Білого дому за результатами переговорів президентів.

Білий дім додав, що Зеленський та Байден погодилися з важливістю продовження дипломатії та стримування у відповідь на військове нарощування Росії на кордонах України.

Санкції проти Росії

США і ЄС завершують роботу над широким пакетом санкцій проти Росії, якщо вона вторгнеться в Україну. Потенційні цілі санкцій – кілька найбільших російських банків, як-от ВТБ Банк, Сбербанк тощо. Сам пакет також може містити заборону на пов’язану із держборгом Росії торгівлю, а також контроль в ключових секторах. Водночас пакет обмежень не передбачає відключення РФ від системи SWIFT.

Такі санкції, як зазначав The New York Times, можуть спричинити серйозну інфляцію, крах фондового ринку та інші форми фінансової паніки, які можуть «завдати болю» як російським мільярдерам і чиновникам, так і сім’ям середнього класу.

Коротко про ситуацію на кордоні України

Росія зосередила поблизу України вже 140 тис. військових та влаштувала машстабну блокаду Чорного Моря. Крім того, росіяни стягнули військову техніку та обладнання до Білорусі, зокрема ракетні комплекси С-400 та «Іскандер», штурмовики Су-25, гелікоптери, військові намети тощо. На тлі загрози російського вторгнення США, Велика Британія, Канада, Литва і Естонія направили до України вантажі із військовою допомогою.

США вважають, що росіяни можуть вдатися до вторгнення ще до завершення Зимових Олімпійських ігор. За даними Der Spiegel, напад на Україну може статися вже наступної середи – 16 лютого. На цьому тлі МЗС низки країн закликали своїх громадян негайно залишити Україну, а США, Німеччина, Канада та Австралія заявили про перенесення своїх дипломатичних представництв у Львів.