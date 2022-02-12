Європейські кредитори побоюються, що через відключення SWIFT Росія не зможе погасити свої кредити на мільярди доларів

США і ЄС завершують роботу над широким пакетом санкцій проти Росії, якщо вона вторгнеться в Україну. Як повідомлялося раніше, вони націлені на російські банки, але не передбачають відключення країни-агресорки від SWIFT, повідомляє Reuters із посиланням на неназваних американських та європейських чиновників.

Три джерела, знайомі з переговорами, заявили Reuters, що повна заборона Росії користуватися системою фінансових операцій SWIFT не розглядється після заперечень з боку європейських країн. Кредитори занепокоєні, що через відключення від SWIFT Росія не зможе погасити свої кредити на мільярди доларів США.

Раніше Wall Street Journal з посиланням на представників адміністрації президента США писала, що санкції США проти Росії у випадку вторгнення в Україну зачеплять найбільші російські банки, державні компанії та імпортний сектор країни. Потенційні цілі санкцій – кілька найбільших російських банків, як-от ВТБ Банк, Сбербанк тощо. Сам пакет також може містити заборону на пов’язану із держборгом Росії торгівлю, а також контроль в ключових секторах.

Такі санкції, як зазначав The New York Times, можуть спричинити серйозну інфляцію, крах фондового ринку та інші форми фінансової паніки, які можуть «завдати болю» як російським мільярдерам і чиновникам, так і сім’ям середнього класу.

Росія зосередила поблизу України вже 140 тис. військових. США вважають, що росіяни можуть вдатися до вторгнення ще до завершення Зимових Олімпійських ігор, тобто до 20 лютого. На тлі російської загрози МЗС низкa країн закликали своїх громадян негайно залишити Україну.