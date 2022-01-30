Американські чиновники стверджують, що нові санкції будуть категорично іншими, ніж ті, що були запровадженні у 2014 році

Санкції, які обіцяє ввести США проти Росії у випадку нападу останньої на Україну, можуть спричинити серйозну інфляцію, крах фондового ринку та інші форми фінансової паніки, які можуть «завдати болю» як російським мільярдерам і чиновникам, так і сім’ям середнього класу, пише The New York Times. Ці санкції, як зазначає видання, можуть зруйнувати всю російську економіку, а також вплинути на економіку інших країн.

Наразі американські чиновники обіцяють застосувати жорсткі економічні заходи, які включають санкції проти її найбільших банків і фінансових установ Росії. NYT зазначає, що це неминуче вплине на повсякденне життя в країні. Видання також припускає, що Росія може відповісти на економічний удар з боку США, перекривши поставки природного газу до Європи або здійснивши кібератаки на американську та європейську інфраструктуру.

«Якщо адміністрація Байдена введе санкції проти великих російських банків, це відб’ється на всій російській економіці та вплине на звичайних росіян», – сказав колишній топ-чиновник з питань Європи та Росії в управлінні Держдепу із санкційної політики Едвард Фішман.

NYT зазначає, що введені ще у 2014 році санкції проти Росії мали більш «хірургічний підхід», оскільки були націлені на найближче оточення Володимира Путіна, а також на посадовців та установ, причетних до агресії проти України, та не шкодили звичайним росіянам. Нові ж санкції, які обіцяють запровадити в разі вторгнення РФ в Україну, будуть категорично іншими, стверджують американські чиновники.

Так, нові економічні заходи призведуть до припинення іноземного кредитування, продажу суверенних облігацій, технологій для критичних галузей і активів наближених до Путіна оточення. Водночас журналісти зазначають, що реальну шкоду російській економіці у 1,5 трлн доларів завдасть удар по найбільшим державним банкам та Російському фонду прямих інвестицій.

Санкцій проти Росії

Раніше Wall Street Journal з посиланням на представників адміністрації президента США писала, що санкції США проти Росії у випадку вторгнення в Україну, зачеплять найбільші російські банки, державні компанії та імпортний сектор країни. Потенційні цілі санкцій – кілька найбільших російських банків, як-от ВТБ Банк, Сбербанк тощо. Сам пакет також може містити заборону на пов’язану із держборгом Росії торгівлю, а також контроль в ключових секторах.

Водночас, остаточних рішень щодо економічних заходів ще не прийнято, однак розробка санкцій перебуває на фінальній стадії. При цьому, за даними WSJ, відключення Росії від Swift наразі американські чиновники не розглядають.

Крім того, міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, британський уряд допускає можливість конфіскації майна російських олігархів, якщо Росія зважиться на нове вторгнення в Україну. Саме рішення про перелік запобіжних заходів погодять протягом тижня.