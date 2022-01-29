Остаточних рішень щодо санкцій ще не прийнято, однак відомо, що відключення Росії від Swift наразі не розглядається

План санкцій США проти Росії у випадку вторгнення в Україну передбачає удар по найбільших російських банках, державних компаніях та імпортному секторі країни, пише Wall Street Journal з посиланням на представників адміністрації президента США. Водночас співрозмовники видання зазначили, що відключення Росії від системи Swift та санкції на експорт нафти поки що не обговорюються.

Розробка санкцій перебуває на фінальній стадії, тому остаточних рішень ще не прийнято. Однак відомо, що потенційні цілі санкцій – кілька найбільших російських банків, як-от ВТБ Банк, Сбербанк тощо. При цьому WSJ зазначає, що Сбербанк може і не постаждати під час першого пакету економічних санкцій.

Один із американських чиновників також розповів виданню, що санкції щодо експорту нафти та природного газу або відключення Росії від системи SWIFT наразі не розглядаються. Водночас, сам пакет також може містити заборону на пов’язану із держборгом Росії торгівлю, а також контроль в ключових секторах, зокрема передової мікроелектроніки.

Російська загроза

Про ймовірність вторгнення Росії в Україну неодноразово заявляла українська й іноземні розвідки, а також – Державний департамент США. За останніми даними, Росія вже зосередила поблизу України до 130 тис. військових і відправила до кордону з Україною армійські медичні підрозділи. На тлі можливого наступу Велика Британія і США відправили до України кілька літаків зі зброєю.

Кремль заяви про планування нападу відкидає, однак водночас зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати НАТО на схід і повернути його до конфігурації 1997 року. Також Росія вимагає від НАТО гарантій про те, що Україна ніколи не увійде до його складу. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.