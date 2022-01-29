Президент США Джо Байден заявив, що американських військових перекинуть до країн-членів НАТО у Східній Європі вже «найближчим часом». Про це він заявив журналістам на об’єднаній базі ВПС США Ендрюс.

«Найближчим часом я переміщу війська до Східної Європи в країни НАТО», – заявив Байден, слова якого наводить The Hill.

Він уточнив, що кількість американських військових, яких планують перекинути, «не надто велика». Раніше США перевели у підвищену готовність 8,5 тис. військових для потенційного перекидання цих сил до Європи. Очікується, що вони приєднаються до сил швидкого реагування.

Білий дім окремо наголосив, що США не планують відправляти свої військові підрозділи у разі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Із аналогічною заявою виступило і НАТО.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати НАТО на схід і повернути його до конфігурації 1997 року. Також Росія вимагає від НАТО гарантій про те, що Україна ніколи не увійде до його складу. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.