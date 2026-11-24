Наступне засідання у справі призначили на 5 січня

У вівторок, 24 листопада, у Галицькому районному суді Львова відбулося підготовче засідання у справі про теракт, який стався в центрі міста в ніч проти 22 лютого 2026 року. Обвинуваченій Ірині Саветіній продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів – до 23 січня 2027 року включно. Суд не передбачив можливості внесення застави.

Під час засідання Саветіна змінила свої попередні пояснення щодо листування з людиною, яку раніше називала «куратором». За словами обвинуваченої, протягом перших двох місяців після вибухів вона перебувала в шоковому стані. Тепер жінка стверджує, що не знає, з ким саме спілкувалася: представниками правоохоронних органів чи російської сторони.

Фото Анни Філімонової/ZAXID.NET

Мати загиблої 23-річної поліцейської Вікторії Шпильки заявила, що потерпіла сторона планує подати цивільний позов. Наступне підготовче засідання у справі призначили на 5 січня 2027 року.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Адвокат Ірини Саветіної просив суд змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного браслета. Серед аргументів захисту було те, що обвинувачена має матір, якій потрібна її допомога. Однак суд не задовольнив клопотання і продовжив Саветіній тримання під вартою.

Під час перерви в судовому засіданні між Іриною Саветіною та матір’ю загиблої Вікторії Шпильки виникла суперечка. Обвинувачена заявила, що їй не соромно дивитися жінці в очі. Також Саветіна просила скасувати арешт на її майно. Суд зауважив, що її клопотання сформульоване надто загально і з нього незрозуміло, про яке саме майно йдеться. У відповідь жінка уточнила, що має на увазі ключі від квартири матері та особистий одяг.

Крім того, під час засідання Саветіна наполягала, щоб їй дозволили поставити запитання прокурору, однак суд відмовив, оскільки такий формат запитань не передбачений на цій стадії процесу. Звертаючись до журналістів після засідання, обвинувачена заявила, що «поліція ще якось себе проявить». Водночас вона сказала, що рада присутності медіа та завжди відкрита до спілкування з представниками преси.

Вибухи в центрі Львова пролунали в ніч проти 22 лютого 2026 року. Близько 00:30 поліція отримала повідомлення про пограбування магазину на вулиці Данилишина, 20. Коли на місце прибув екіпаж патрульної поліції, стався вибух. Згодом, після прибуття другого екіпажу, пролунав ще один. За попередніми даними, здетонували саморобні вибухові пристрої.

Унаслідок теракту загинули 23-річна поліціянтка Вікторія Шпилька та військовослужбовець Національної гвардії України Йосиф Павлинський. Ще 26 людей зазнали поранень.

Правоохоронці затримали ймовірну виконавицю вибухів в одному з районних центрів Львівської області. Нею виявилася Ірина Саветіна. Жінці повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту та незаконному поводженні зі зброєю. За версією слідства, вона діяла на замовлення росії.

9 листопада Служба безпеки України повідомила про завершення розслідування та скерування обвинувального акта до суду. Саветіній інкримінують організацію вибухів у центрі Львова. У разі доведення вини їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.