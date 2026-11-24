Після підвищення тарифів від перевізників вимагатимуть дотримання графіків руху, оновлення автобусів та встановлення в них камер відеоспостереження

У Дрогобицькій громаді почнуть діяти нові тарифи на проїзд у громадських маршрутках. Вартість поїздки залежно від напрямку становитиме від 40 до 65 грн. Рішення про зміну вартості ухвалив виконавчий комітет міської ради. Про це у вівторок, 24 листопада, повідомила пресслужба Дрогобицької міськради.

Як йдеться у повідомленні, питання перегляду тарифів розглянули після обговорення з перевізниками, які обслуговують маршрути в межах громади. До обговорень долучилася також представниця Ради старійшин Віра Байса. Рішення про підвищення тарифів зумовлене зростанням витрат на перевезення. Зокрема йдеться про зростання цін на пальне, оплату праці та інші витрати.

Згідно з новими розрахунками, було погоджено такі тарифи:

Дрогобич – Стебник – 50 грн (подорожчало на 10 грн);

Дрогобич – Почаєвичі – 45 грн (подорожчало на 13 грн);

Дрогобич – Нижні Гаї (з виконанням окремих рейсів до с. Бійничі) – 55-60 грн (Бійничі – 60 грн) (проїзд подорожчав на 13-15 грн);

Дрогобич – Дережичі – 45 грн (подорожчало на 13 грн);

Дрогобич – Лішня – Брониця – 40 – 55 – 60 грн (подорожчало на 15 грн);

Дрогобич – Старе Село – Залужани – 40 – 45 грн (подорожчало на 10 грн);

Дрогобич – Раневичі – 45 грн (подорожчало на 13 грн);

Дрогобич – Рихтичі – 45 грн (подорожчало на 13 грн);

Дрогобич – Михайлевичі – 45 грн (подорожчало на 13 грн);

Дрогобич – Верхні Гаї – 55 – 60 грн (подорожчало на 15 грн)

Нагуєвичі – Дрогобич – Нове село – Болехівці – 50 – 55 – 45 грн (проїзд подорожчав на 10-23 грн);

Дрогобич – Лішня – Унятичі – 40 – 45 грн (проїзд подорожчав на 10-15 грн);

Дрогобич – Лішня – Монастир-Лішнянський – Медвежа – Ступниця – Котоване – 40 – 45 – 55 – 60 – 65 грн

Дрогобич – Лішня – Брониця – Долішній Лужок – 40 – 55 – 60 грн (раніше вартість проїзду з Дрогобича до Долішнього Лужка становила 45 грн);

Дрогобич – Старе Село – Залужани – Снятинка – 40 – 45 грн (проїзд подорожчав на 10-15 грн);

Дрогобич – Старе Село – 40 грн (подорожчало на 10 грн).

Водночас міський голова Дрогобича Тарас Кучма зазначив, що у випадку зниження вартості пального тарифи знову переглянуть у бік зменшення. Також від перевізників вимагатимуть дотримання графіків руху, оновлення автобусів та встановлення камер відеоспостереження в автобусах.

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Нагадаємо, востаннє вартість проїзду у приміському транспорті піднімали в березні 2026 року.

До слова, у Дрогобицькій міській територіальній громаді проживає понад 122 тис. мешканців. До складу громади входять місто Дрогобич і Стебник та 32 населені пункти: Бистриця, Биків, Глинне, Новошичі, Ортиничі, Болехівці, Нове Село, Брониця, Верхні Гаї, Воля Якубова, Дережичі, Монастир-Дережицький, Добрівляни, Долішній Лужок, Лішня, Монастир-Лішнянський, Медвежа, Михайлевичі, Нагуєвичі, Нижні Гаї, Бійничі, Почаєвичі, Раневичі, Рихтичі, Хатки, Снятинка, Залужани, Старе Село, Ступниця, Котоване, Селець та Унятичі.