72-річного чоловіка затримали на отриманні частини хабаря

У Києві на отриманні хабаря у 100 тис. доларів затримали киянина, який пропонував військовозобовʼязаному влаштувати його на роботу заради бронювання. За даними Київської міської прокуратури та Нацполіції, чоловік називав себе посадовцем кадрового резерву та казав, що створює новий департамент МЗС.

Про затримання пенсіонера у пресслужбах прокуратури та Нацполу повідомили у вівторок, 24 листопада. За даними «Української правди», підозрюваному – 72 роки.

За версією слідства, військовозобовʼязаному, який шукав роботу з бронюванням, порадили звернутися до підозрюваного, який нібито має стосунок до дипломатичної служби та відповідає за створення нового департаменту в міністерстві закордонних справ. Фігурант представився посадовцем із кадрового резерву профільного відомства та запевняв, що має вплив на службових осіб.

Під час спілкування киянин повідомив, що департамент створять нескоро, та запропонував військовозобовʼязаному роботу в одному з дипломатичних представництв інших країн у Києві.

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Чоловіку пообіцяли надати дипломатичні номери, дипломатичний паспорт, а також бронювання та можливість вільно їздити за кордон. Як стверджував підозрюваний, кандидатуру військовозобовʼязаного вже нібито погодили. За працевлаштування він попросив 100 тис. доларів.

«Обумовлену суму попросив підготувати у трьох валютах – доларах, швейцарських франках та євро. Згодом “рекрутер” повідомив про негайне отримання 20 тис. доларів. Він наполягав, що без завдатку не почне оформлювати документи, а якщо кандидат зволікатиме, то назавжди втратить можливість отримати посаду», – повідомили у пресслужбі поліції.

Пенсіонера затримали 19 листопада у київському ресторані, коли той отримував 20 тис. доларів та передавав чоловіку документи. Йому повідомили про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 ККУ) та обрали йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.