У Лівії хочуть внести Володимира Зеленського до списку осіб, причетних до тероризму

Міністерство закордонних справ і міжнародного співробітництва Лівії засудило атаки Сил оборони України на російський корвет «Меркурій» та суховантаж MV ANGARA біля міста Бенгазі. Відповідну заяву лівійське відомство опублікувало на сайті МЗС країни.

«Міністерство закордонних справ і міжнародного співробітництва з глибоким занепокоєнням та рішучим осудом стежить за заявами президента України щодо проведення військових операцій проти російських військово-морських суден поблизу міста Бенгазі. Міністерство категорично засуджує проведення будь-яких іноземних військових операцій на території Лівії або в її територіальних водах», – йдеться у повідомленні МЗС Лівії.

Водночас член Президентської ради Лівії Муса Аль-Коні назвав дії Сил оборони «фактично оголошенням війни лівійській державі», пише лівійське інформаційне агентство Libyan News Agency. Аль-Коні закликав внести президента України Володимира Зеленського до списку осіб, причетних до тероризму.

«Ми негайно розпочнемо вживати всіх необхідних правових і дипломатичних заходів – як на регіональному, так і на міжнародному рівнях, – щоб притягнути до відповідальності винних у порушенні суверенітету Лівії та створенні загрози миру й безпеці. Це включає звернення до Міжнародного суду ООН, Ради Безпеки ООН та інших відповідних організацій з метою захисту прав лівійської держави та її громадян усіма законними засобами», – заявив Муса Аль-Коні.

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Нагадаємо, 22 листопада стало відомо, що в лівійському порту Бенгазі після потужного вибуху загорівся російський корвет «Меркурій».

Уранці в понеділок, 23 листопада, СБУ та президент Володимир Зеленський підтвердили причетність України до знищення російського корвета «Меркурій», а також ураження суховантажу MV ANGARA. Також стало відомо, що для цієї операції Сили оборони використали сім безекіпажних катерів українського виробництва. Детальніше про російський корвет «Меркурій» читайте за посиланням.