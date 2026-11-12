ZAXID.NET оновив мобільний застосунок вперше з 2019 року

ZAXID.NET оновив мобільний застосунок, аби читачам було зручніше стежити за новинами та знаходити потрібну інформацію на щодень. Тепер у додатку можна налаштувати стрічку відповідно до своїх інтересів, обрати новини свого міста, перевірити погоду, курс валют і ціни на пальне. Крім того, з’явилися рецепти, мовна гра, поради для дому та віджети, які дають змогу стежити за важливою інформацією навіть не відкриваючи застосунок.

Над оновленням працювала команда luxnet. Попередню версію застосунку, яка не змінювалася з 2019 року, фактично розробили заново, переосмисливши не лише його вигляд, а й можливості та зручність користування.

«Ми робили не ще одну стрічку новин, а застосунок, який відчувається як Львів. У ньому немає метушні: зранку – погода й головне за ніч, протягом дня – усе, чим живе місто. Як у Львові: ніхто не поспішає, а всі вже все знають. А ще в застосунку, як і у Львові, є свої таємні дворики. Де саме – не скажемо. Шукайте», – розповів технічний директор Luxnet Володимир Біловус.

В оновленому додатку зібрали усю найнеобхіднішу інформацію / Фото Lux.net

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«Новини міст»

Цікаво зміною для користувачів стане поява розділу «Новини міст», де вони можуть самостійно обрати населений пункт, який їх цікавить, і фактично налаштувати окремий розділ під себе. Серед доступних напрямків – Львів, Стрий, Дрогобич, Шептицький, Івано-Франківськ, Тернопіль, Луцьк, Ужгород, Рівне, Чернівці, Хмельницький та Вінниця. Так читачам буде простіше стежити за місцевими подіями, не шукаючи їх серед усіх публікацій. Вибране місто можна зробити пріоритетним напрямком для перегляду новин.

Змінився і вигляд самої стрічки. Читачам доступні два формати: компактний список із заголовками та стрічка з великими фотографіями. Перший варіант зручний, якщо потрібно швидко переглянути багато новин і вибрати цікаві матеріали. Другий дає більше простору для зображень і візуального сприйняття публікацій.

Курс валют, ціни на пальне та погода – без зайвих пошуків

В оновленому застосунку зібрали кілька інформаційних віджетів, які можуть стати в пригоді щодня. Тепер не потрібно відкривати окремі сайти, щоб перевірити курс валют, дізнатися, скільки коштує пальне на АЗС, або подивитися прогноз погоди.

Зокрема, користувачам доступні:

Курс валют. Можна переглядати курси валют у банках та Національному банку України, користуватися калькулятором обміну й стежити за змінами курсу протягом місяця.

Можна переглядати курси валют у банках та Національному банку України, користуватися калькулятором обміну й стежити за змінами курсу протягом місяця. Ціни на пальне. Віджет допомагає порівнювати вартість бензину А-95, дизельного пального та автогазу в різних областях і мережах АЗС. Також є калькулятор, за допомогою якого можна порахувати вартість заправки.

Віджет допомагає порівнювати вартість бензину А-95, дизельного пального та автогазу в різних областях і мережах АЗС. Також є калькулятор, за допомогою якого можна порахувати вартість заправки. Погода. Тут можна переглянути прогноз для свого міста, температуру, вітер, опади, атмосферний тиск, а також час сходу й заходу сонця.

Окрема можливість – додавати віджети безпосередньо на головний екран смартфона. Наприклад, можна вивести погоду, курс валют або головні новини й бачити актуальну інформацію, навіть не відкриваючи застосунок.

«Для нас було важливо, щоб користувач міг швидко отримати потрібну інформацію. Віджети дають змогу бути в курсі погоди, цін на пальне чи курсу в обмінниках, навіть коли застосунок закритий», – пояснює Володимир Біловус.

Додавати віджети можна безпосередньо на головний екран смартфона / Фото Lux.net

Рецепт дня, мовна гра та поради для дому

Окрім новин і практичних сервісів, у застосунку з’явилися розділи для дозвілля та повсякденного життя. Наприклад, у блоці «Рецепт дня» можна знайти ідею для приготування страви. Розділ «Словко» пропонує мовну гру, у якій потрібно відгадати загадане слово за кілька спроб. А в блоці «Дім і поради» збиратимуть практичні рекомендації та цікаві ідеї для побуту.

Розробники також залишили в застосунку кілька прихованих сюрпризів – пасхалок. Підказка: одну з них можна знайти у віджеті погоди для Львова – там заховали маленького Левчика, на якого можна натиснути.

Застосунок адаптували для людей із порушеннями зору

Під час розробки команда окремо попрацювала над доступністю. Новий застосунок адаптували для людей, які не бачать екрана та користуються скрінрідерами – програмами, які зачитують уголос текст і назви елементів на екрані смартфона. Як пояснив розробник Володимир Біловус, для цього кожну кнопку та інтерактивний елемент забезпечили відповідними підписами, щоб користувачі могли орієнтуватися в застосунку за допомогою голосового супроводу.

Також передбачили світлу й темну теми оформлення, а розмір тексту можна налаштовувати відповідно до системних параметрів смартфона, тобто сторінки адаптуються до збільшеного шрифту, не порушуючи структуру інтерфейсу.

«Кожну кнопку ми підписали для людей, які не бачать екрана й користуються скрінрідером. Зробили світлу й темну тему, а текст не ламає сторінку, навіть коли в системі вибрано великий шрифт», – розповідає Володимир Біловус.

Оновлений застосунок доступний у світлому і темному оформленні / Фото Lux.net

Як завантажити застосунок ZAXID.NET?

Новий мобільний застосунок доступний для смартфонів на iOS та Android. Власники iPhone можуть завантажити його в App Store, а користувачі Android – знайти ZAXID.NET у Google Play за назвою.

Команда планує й надалі розвивати застосунок і додавати нові функції. Тож читачів запрошують випробувати оновлення, пошукати приховані фішки та залишити оцінку й відгук в App Store або Google Play. Це допоможе команді зрозуміти, наскільки зручним став застосунок і що ще можна вдосконалити.

Команда анонсувала нові функції у додатку / Фото Lux.net

ZAXID.NET – львівське онлайн-медіа, яке працює з 2007 року та входить до медіахолдингу ПрАТ ТРК «Люкс», власником якого є Катерина Кіт-Садова, Роман Андрейко та Оксана Андрейко. У структурі власності ТОВ «Захід.нет» частка 80% у статутному фонді належить ПрАТ ТРК «Люкс», а 20% Роману Андрейку.