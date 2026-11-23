Сили оборони знищили корвет «Меркурій» і уразили суховантаж MV ANGARA

Україна офіційно підтвердила причетність до атаки на російські судна поблизу лівійського порту Бенгазі. Сили оборони спільно зі Службою безпеки України провели спецоперацію, під час якої знищили корвет «Меркурій» і уразили суховантаж MV ANGARA. Для атаки використали сім морських дронів українського виробництва. Про це повідомили в СБУ у понеділок, 23 листопада. Президент Володимир Зеленський також підтвердив результати операції та розповів про її перебіг.

За словами глави держави, він отримував доповіді щодо виконання завдань протягом двох днів. Зеленський зазначив, що визначених цілей вдалося досягти.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

«Взірцева наша українська операція у відповідь на російську війну. Дякую воїнам Служби безпеки України та всіх наших Сил оборони України, які були задіяні для виконання цих завдань. Вчора й сьогодні детально отримував доповіді щодо кроків в операції – визначені цілі досягнуті», – йдеться у повідомленні.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У СБУ розповіли, що для операції залучили сім безекіпажних катерів українського виробництва. Їх доправили до визначеного району та спустили на воду з так званого материнського судна. Попри спроби росіян знищити українські дрони з повітря, води та суходолу, катери змогли дістатися цілей і завдати ударів.

Однією з цілей став російський багатоцільовий корвет «Меркурій» (бортовий номер 734) проєкту 20380. За даними СБУ, корабель знищили попри те, що він перебував у порту. Разом із ним на дно пішов бойовий вертоліт Ка-27, який розташовувався на борту. Корвет входив до складу військово-морського флоту рф і був приписаний до Чорноморського флоту. Його прийняли на озброєння у 2023 році, вже після початку повномасштабного вторгнення.

Другою ціллю став російський суховантаж MV ANGARA (IMO 9179842). За інформацією СБУ, судно використовували для перевезення військової техніки та забезпечення російської військової логістики, зокрема в межах так званих «Сирійського» та «Лівійського експресів».

У СБУ зазначили, що обидва судна були законними військовими цілями, оскільки безпосередньо забезпечували воєнні спроможності Росії. Зокрема, корвет регулярно супроводжував російські морські конвої та охороняв MV ANGARA. Ця операція продемонструвала можливість ураження російського військового флоту та його логістики далеко за межами Чорного моря.

Раніше в мережі з’явились супутникові фото, на яких видно, що внаслідок ураження корвет «Меркурій» затонув біля пірсу.