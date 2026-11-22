Ділянку відкрили для проїзду з 21:00 22 листопада

У неділю ввечері, 22 листопада, у Львові відновили рух транспорту через перехрестя вул. Мазепи, Орлика та Тичини. Ділянку відкрили для проїзду з 21:00. Про це повідомили у ЛКП «Львівавтодор».

Також з понеділка, 23 листопада, автобусні маршрути №12, 17, 34, 46, 51, 55а та 84 відновлять рух за тимчасовими схемами, які діяли до перекриття перехрестя. Вони їздитимуть вул. Мазепи, Хвильового, Тичини та Орлика, а далі – за своїми маршрутами.

Водночас автобуси №7, 31 та 41 і надалі курсуватимуть вул. Хвильового відповідно до чинних тимчасових схем руху.

Для руху транспорту залишатимуться закритими ділянки: від вул. Миколайчука до вул. Орлика та від вул. Орлика до вул. Інструментальної.

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Для об’їзду перекритих ділянок передбачили такі маршрути:

для легкового транспорту: вул. Мазепи – вул. Інструментальна – вул. Хвильового. Далі можна повернути на вул. Тичини у напрямку вул. Орлика або продовжити рух вул. Хвильового у напрямку вул. Миколайчука чи вул. Мазепи;

вул. Мазепи – вул. Інструментальна – вул. Хвильового. Далі можна повернути на вул. Тичини у напрямку вул. Орлика або продовжити рух вул. Хвильового у напрямку вул. Миколайчука чи вул. Мазепи; для вантажного транспорту: просп. Чорновола – вул. Липинського – вул. Богдана Хмельницького.

Аналогічно об’їзд діятиме і в зворотному напрямку.