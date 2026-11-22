ДТП сталася на вул. Луганській

У суботу ввечері, 21 листопада, у Львові на вул. Луганській внаслідок наїзду автомобіля загинув пішохід. Про це повідомили у поліції Львівської області.

ДТП сталася близько 22:50. Як попередньо встановили правоохоронці, водійка автомобіля Volkswagen Passat, 20-річна жителька Львова, наїхала на 40-річного мешканця Закарпатської області. Від удару чоловіка відкинуло на смугу зустрічного руху, де на нього наїхав автомобіль Renault Megane, яким керував 25-річний мешканець Львова.

Внаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.

За фактром ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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