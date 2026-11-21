У Балтійську зафіксували численні вибухи

Увечері в суботу, 21 листопада, в Калінінградській області Росії двічі оголошували повітряну тривогу. Спочатку місцева влада повідомила про підозрілий об’єкт з боку Литви, а згодом у портовому місті Балтійськ пролунали вибухи. Там розташована база Балтійського флоту РФ. Про це повідомив губернатор Калінінградської області Олексій Беспрозванних.

За його словами, повітряну тривогу оголосили через «підозрілий об’єкт із боку Литви». Російський посадовець заявив, що фахівці провели всі необхідні перевірки й не виявили загрози.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Однак, за даними телеграм-каналу Exilenova+, менш ніж за годину після цих заяв сирени в регіоні пролунали знову. Попри повідомлення місцевої влади про нібито навчальну тривогу та хибний сигнал щодо повітряної цілі, у Балтійську зафіксували численні вибухи, звуки безпілотників і роботу російської протиповітряної оборони.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, у ніч на 20 листопада безпілотники атакували промислові об’єкти у Смоленській області Росії. За словами губернатора регіону Васілія Анохіна, внаслідок удару пошкоджень зазнали цивільне підприємство, об’єкт енергетики та приватний будинок.