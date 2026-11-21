Володимир Зеленський наголосив, що його слова про обмеження Starshield є «100% правдою»

Президент України Володимир Зеленський заперечив слова засновника SpaceX та мільярдера Ілона Маска про те, що обмеження швидкості роботи супутникової системи Starshield від Starlink є брехнею. В інтервʼю CNN, опублікованому 21 листопада, Зеленський заявив, що «ми маємо бути дуже серйозними, а не лише дуже багатими».

Під час розмови з журналістом Володимир Зеленський наголосив, що його слова про обмеження Starlink були «100% правдою». За даними президента, роботу терміналів відновили після спілкування з державним секретарем США Марко Рубіо. Зеленський припустив, що Рубіо може мати звʼязки у SpaceX, натякнувши, що той допоміг подолати попередні обмеження.

«Я не граю з цим. Навіщо мені брехати? Ось чому ми маємо бути дуже серйозними, а не лише дуже багатими. Ці люди дуже впливові у Сполучених Штатах. Вони мають розуміти, що не все вирішують гроші», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 12 листопада український президент повідомив про нові обмеження швидкості супутникової системи Starshield, яку використовують Сили оборони. Він заявив, що обмеження є системними та розповів, що їх фіксують на окупованих Росією українських територіях. Зеленський наголосив, що це дає зрозуміти, «куди все рухається», та закликав не визнавати окуповані території України російськими.

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19 листопада Ілон Маск заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито бреше про уповільнення Starshield. Мільярдер вважає, що український президент нібито «хоче використовувати Starlink для наступальних військових операцій» та заявив, що український фронт нібито б негайно обвалився, якби він вирішив вимкнути Starlink для України.