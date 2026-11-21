Внаслідок ДТП водій Hyundai Accent та його пасажир отримали тілесні ушкодження

У п’ятницю, 20 листопада, на автодорозі Тернопіль–Львів–Рава-Руська, неподалік села Струтин Золочівського району, сталася потрійна ДТП. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись легковий автомобіль Hyundai Accent, за кермом якого перебував 66-річний житель міста Хмельницький та вантажівка Volvo під керуванням 28-річного львів’янина. Далі, рухаючись за інерцією, легковик зіткнувся з вантажівкою MAN, якою керував 41-річний мешканець Яворівщини. Внаслідок ДТП водій Hyundai Accent та його пасажир, 23-річний житель Хмельницького, отримали тілесні ушкодження. Постраждалих доставили у лікарню.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.