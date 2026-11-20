«Карпати» приймуть «Оболонь» вдома

Матч 15-го туру Української Прем’єр-ліги сезону 2026/27 між «Карпатами» та «Оболонню» відбудеться у Львові, а не в Києві, як було заплановано спочатку, повідомляє пресслужба львів’ян. Клуби домовилися помінятися місцями проведення домашніх поєдинків.

Зустріч, яка спочатку мала відбутися в Києві, пройде на стадіоні «Україна» у Львові 5 грудня. Тож господарями першого матчу між командами в поточному сезоні будуть «Карпати».

Відповідно, зустріч другого кола між «Карпатами» та «Оболонню» відбудеться в столиці навесні наступного року.

Матч «Карпати» – «Оболонь» запланований на суботу, 5 грудня. Початок зустрічі – о 13:00 за київським часом.

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Після 11 зіграних матчів поточного чемпіонату України «Карпати» мають 19 очок і посідають п’яте місце в турнірній таблиці. «Оболонь» із вісьмома балами перебуває на 14-й позиції.

Матчі «Карпат» в УПЛ у 2026 році: