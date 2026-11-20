«Карпати» отримали додатковий домашній матч в УПЛ до завершення 2026 року
«Леви» та київська «Оболонь» обмінялися поєдинками на своєму полі
Матч 15-го туру Української Прем’єр-ліги сезону 2026/27 між «Карпатами» та «Оболонню» відбудеться у Львові, а не в Києві, як було заплановано спочатку, повідомляє пресслужба львів’ян. Клуби домовилися помінятися місцями проведення домашніх поєдинків.
Зустріч, яка спочатку мала відбутися в Києві, пройде на стадіоні «Україна» у Львові 5 грудня. Тож господарями першого матчу між командами в поточному сезоні будуть «Карпати».
Відповідно, зустріч другого кола між «Карпатами» та «Оболонню» відбудеться в столиці навесні наступного року.
Матч «Карпати» – «Оболонь» запланований на суботу, 5 грудня. Початок зустрічі – о 13:00 за київським часом.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Після 11 зіграних матчів поточного чемпіонату України «Карпати» мають 19 очок і посідають п’яте місце в турнірній таблиці. «Оболонь» із вісьмома балами перебуває на 14-й позиції.
Матчі «Карпат» в УПЛ у 2026 році:
- 13-й тур. 21 листопада. «Карпати» – «Зоря» (18:00)
- 14-й тур. 29 листопада. «Карпати» – «Полісся» (18:00)
- 15-й тур. 5 грудня. «Карпати» – «Оболонь» (13:00)
- 12-й тур (догравання). 9 грудня. «Харків» – «Карпати» - 1:2 після 1-го тайму (13:00)
- 16-й тур. 12 грудня (базовий день). «Карпати» – «Кривбас»