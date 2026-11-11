«Харків» та «Карпати» дограють майже весь другий тайм

Дирекція Української Прем’єр-ліги затвердила дату та час початку догравання зустрічі 12-го туру сезону 2026/27 між клубами «Харків» та «Карпати».

Суперники, нагадаємо, розпочали матч 7 листопада, але на початку другої 45-хвилинки за рахунку 2:1 на користь «левів» гра була призупинена через загрозу повітряної атаки. Пауза виявилася тривалою, тому було ухвалене рішення про догравання зустрічі в інший день.

Як відомо, на 4-й хвилині матчу львівська команда вийшла вперед після голу у виконанні Алькайна Чебера, а на 26-й хвилині Ян Костенко збільшив перевагу «біло-зелених». За п’ять хвилин до завершення основного часу першого тайму «містяни» зусиллями Олександра Яцика один гол відіграли.

«Дирекція УПЛ у відповідності до наявних обставин, згідно із п. 16 ст. 9 Регламенту проведення змагань УПЛ сезону 2026/27, постановила визначити 9 грудня 2026 року датою догравання матчу 12-го туру «Харків» – «Карпати». Час початку матчу – 13:00», – йдеться у повідомленні пресслужби ліги.

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Також стало відомо, що затверджено дати і час початку матчів 14-го туру чемпіонату УПЛ сезону 2026/27. Зокрема, «Карпати» цього туру зіграють на своєму полі проти житомирського «Полісся». Зустріч відбудеться 29 листопада (неділя), початок – о 18:00 за київським часом.

«Карпати» у поточній турнірній таблиці УПЛ посідають п’яте місце. У них 19 очок після 11 матчів. Лідирує «Шахтар», у якого 29 пунктів після 12 поєдинків. Далі розташовуються «Полісся» (28 очок, 11 матчів), «Динамо» (23 пункти, 11 матчів) та «Харків» (21 очко, 9 матчів)