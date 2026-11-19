Андрій Шевченко впевнений, що слова Мудрика – це наклеп

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко заявив у коментарі Tribuna.com, що вінгер Михайло Мудрик висунув неправдиві звинувачення на адресу працівників асоціації щодо їхньої причетності до позитивного допінг-тесту футболіста.

Мудрик, який нині виступає за лондонський «Тоттенгем», в інтерв’ю Дмитру Гордону розповів, що заборонений мельдоній міг потрапити в його організм лише в Україні, куди він приїздив у табір національної команди. На конкретне питання про причетність УАФ до проваленого ним допінг-тесту гравець дав позитивну відповідь.

Натомість Андрій Шевченко назвав слова Михайла Мудрика наклепом.

«Прозвучали гучні заяви про УАФ, збірну України. Це безпідставний наклеп на наших людей, які чесно та професійно роблять свою роботу. Натомість після відсторонення Михайла Мудрика його представники неодноразово зверталися до УАФ із пропозицією штучно знайти працівника, який би взяв на себе відповідальність за появу мельдонію в його допінг-пробі. УАФ відмовилася – така пропозиція суперечить принципам нашої роботи», – заявив Шевченко.

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Про позитивну допінг-пробу Мудрика стало відомо у листопаді 2024 року одразу після матчів української збірної в Лізі націй проти Грузії (1:1) та Албанії (2:1). За словами Шевченка, УАФ мала від лондонського «Челсі», з яким у Мудрика укладений контракт, прохання не давати гравцеві жодних препаратів під час перебування у збірній.

«Персонал збірної дотримався цього прохання. Головний тренер Сергій Ребров також дозволив Михайлу, щоб на зборах із ним працювали двоє його особистих фахівців. Саме ці люди стежили за його режимом і відновленням та допомагали йому з побутом», – пояснив Шевченко.

На завершення Андрій Шевченко попросив Мудрика надати всі докази, які він має проти УАФ, щоб підтвердити свої звинувачення на адресу асоціації.