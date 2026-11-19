Уродженцю Коломиї Віктору Голінею 26 років

У Стамбулі завершився чемпіонат світу з пауерліфтингу серед чоловіків та жінок. Срібло турніру зі світовим рекордом дісталося прикарпатському спортсмену Віктору Голінею.

Як повідомили в Управлінні спорту та молодіжної політики Івано-Франківської ОВА, прикарпатець посів друге місце у ваговій категорії понад 120 кг із сумою триборства 1231 кг.

Відео Міжнародної федерації пауерліфтингу

«Результати спортсмена: присідання – 506 кг (світовий рекорд IPF), жим лежачи – 345 кг, станова тяга – 380 кг», – зазначили в ОВА.

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Уродженцю Коломиї Віктору Голінею 26 років. У 2021-му прикарпатець став чемпіоном у України з класичного пауерліфтингу, а через рік – чемпіоном Європи серед дорослих, набравши у сумі триборства 1100 кг.

На світовій першості в Клуж-Напоці (Румунія) у 2025 році пауерліфтер виборов золото із сумою триборства 1207,5 кг. До виступу на світовій першості в Стамбулі українця підготував заслужений тренер України Василь Грицко.