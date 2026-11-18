IIHF не виконала рішення CAS щодо молодіжної збірної Росії

Міжнародна федерація хокею (IIHF) підтвердила, що збірна Росії U-20 не зможе взяти участь у молодіжному чемпіонаті світу 2027 року, який відбудеться в Канаді, повідомляє німецьке видання WELT. У відповідь Федерація хокею Росії (ФХР) оголосила про намір оскаржити це рішення та звернутися до Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Причиною недопуску російської команди стала позиція канадської влади, яка відмовилася видавати її гравцям візи для участі в турнірі. Обмеження поширюються навіть на хокеїстів, які вже мають чинні візи.

У IIHF підтвердили, що через офіційно повідомлену позицію канадського уряду та запроваджені обмеження російська молодіжна збірна не зможе виступити на першості. Водночас міжнародна федерація розглядала альтернативні варіанти проведення змагань, але зрештою вирішила залишити Канаду господаркою турніру.

У Федерації хокею Росії назвали рішення неприйнятним і незаконним, заявивши про його політичну мотивацію. Там вважають, що недопуск команди суперечить рішенню Спортивного арбітражного суду (CAS), який 30 жовтня, як відомо, зобов’язав IIHF розглянути допуск російських збірних до міжнародних турнірів.

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ФХР також оголосила про намір спільно з Російським олімпійським комітетом звернутися до МОК та використати всі доступні юридичні механізми «для захисту прав своїх спортсменів і відшкодування завданих збитків».

Водночас ситуація навколо молодіжного чемпіонату світу з хокею може вплинути й на чоловічу дорослу першість, яка у травні 2027 року відбудеться в Німеччині та де вперше за останні 20 років має виступити збірна України. Уряд країни вважає проведення турніру за участю російської збірної фактично неможливим. Крім того, декілька національних федерацій, зокрема представники країн на чолі з чинними чемпіонами світу фінами, заявили про небажання грати проти росіян.

Німецький хокейний союз (DEB) привітав рішення щодо молодіжного чемпіонату та закликав IIHF якнайшвидше визначитися з питанням участі Росії у дорослому ЧС-2027, щоб забезпечити організаторам, командам та вболівальникам необхідну визначеність.

Нагадаємо, що молодіжний чемпіонат світу з хокею відбудеться з 26 грудня 2026 року до 5 січня 2027-го в Едмонтоні та Ред-Дірі (Канада).