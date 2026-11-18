У кар’єрі Каміли Конотоп настала пауза

Українську важкоатлетку Камілу Конотоп тимчасово відсторонили від змагань через підозру в порушенні антидопінгових правил. У пробі спортсменки виявили одразу дві заборонені речовини, повідомило Міжнародне агентство з тестування (ITA).

Допінг-пробу у 25-річної українки взяли 7 вересня 2026 року. Результат аналізу показав наявність екзогенного тестостерону та адіолу. Обидві речовини входять до переліку засобів, заборонених Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA), через їхні анаболічні властивості, зокрема здатність сприяти збільшенню м’язової маси та сили.

Наразі Конотоп має право вимагати аналізу проби B, який повинен підтвердити або спростувати результати першого дослідження. До завершення розгляду справи українка перебуватиме під тимчасовим відстороненням і не зможе брати участь у змаганнях.

Якщо повторний аналіз підтвердить наявність заборонених речовин, справу розглядатимуть відповідно до антидопінгових правил. Остаточне покарання залежатиме від результатів розгляду та обставин можливого порушення.

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Каміла Конотоп є однією з найуспішніших представниць української важкої атлетики останніх років. Вона чотири рази ставала чемпіонкою Європи, зокрема здобула золото континентальної першості 2026 року у ваговій категорії до 58 кг. Також в активі українки є срібна нагорода чемпіонату світу 2023 року у вазі до 59 кг.

Конотоп двічі представляла Україну на Олімпійських іграх – у Токіо-2020 (відбулися 2021 року) та Парижі-2024. Найкращим результатом спортсменки стало п'яте місце на Олімпіаді в столиці Японії.