Бех-Романчук покинула Федерацію легкої атлетики України після дискваліфікації за допінг
Легкоатлетка змушена призупинити свою «чиновницьку» діяльність
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук вийшла зі складу Ради та Комісії розвитку Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ), повідомляє офіційний сайт організації. 30-річна спортсменка ухвалила відповідне рішення «у звʼязку з неможливістю подальшого перебування у складі статутних органів ФЛАУ».
Також Бех-Романчук написала звернення до Федерації легкої атлетики Хмельницької області, де повідомила про складання повноважень президентки організації.
Чемпіонка Європи-2023 у потрійному стрибку увійшла до складу Ради та Комісії розвитку ФЛАУ у жовтні 2024 року на звітно-виборчому засіданні конференції. Натомість посаду президентки Федерації легкої атлетики Хмельницької області вона обіймала з грудня 2024-го. У серпні Бех-Романчук отримала 4-річну дискваліфікацію через вживання допінгу – у пробі легкоатлетки знайшли заборонену речовину тестостерон, однак вона не визнала свою провину й не погодилася з рішенням Всесвітнього антидопінгового агентства (AIU).
Нагадаємо, Бех-Романчук у 2019 році взяла срібло на чемпіонаті світу в стрибках у довжину, а за два роки тріумфувала на континентальній першості у приміщенні. У 2022-му стала чемпіонкою Європи в потрійному стрибку, а наступного року вперше в кар'єрі стала віцечемпіонкою світу з потрійного стрибка. Також здобула в цій дисципліні золото Європейських ігор у Польщі.
Двічі ставала медалісткою фіналів Діамантової ліги: у 2021 році здобула — "бронзу в стрибках у довжину, а в 2022-му – в потрійному стрибку.