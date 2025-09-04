Президент України нагородив Ольгу Харлан відзнакою «Національна легенда України»

4 вересня своє 35-річчя відзначає відома українська фехтувальниця Ольга Харлан – 6-разова чемпіонка світу і 8-разова чемпіонка Європи, яка також має найбільшу кілкість олімпійських нагород серед усіх українських спортсменів часів незалежності – дві золоті, срібну і три бронзові.

ZAXID.NET пропонує декілька цікавих фактів із життя олімпійської чемпіонки, яка встигла сходити у велику політику, стала першою українською спортсменкою, якій присвятили ляльку Barbie, і досі залишається однією з найтитулованіших спортсменок сучасності.

«Майстер спорту» в 14 років

Ольга Харлан народилася 4 вересня 1990 року в Миколаєві. Вона була другою дитиною в родині Геннадія та Ірини Харланів. Батько – спортсмен, плавець, тренер з вітрильного спорту, а мати здебільшого займалася вихованням дочок. Старша сестра Ольги, Тетяна, теж займалася спортом, зокрема гімнастикою та карате.

Ольга Харлан з батьками, сестою і племінником

Ольга починала зі спортивних бальних танців, однак батьки не могли платити за заняття, тому вирішили віддати доньку на фехтування, де секція була безкоштовною.

Першим тренером Ольги був її хрещений батько Анатолій Миколайович Шлікар. У фехтуванні дівчинка почала стрімко прогресувати і вже в 13 років завоювала кубок України. Згодом на чемпіонаті України з фехтування перемогла тодішню лідерку збірної Дарію Недашковську, завдяки чому потрапила до складу національної команди. Наступного року взяла участь в чемпіонаті Європи серед юніорів і посіла друге місце. Ще через рік Ольга дебютувала на чемпіонаті світу і там завоювала бронзу. А в 14 років вона отримала звання «Майстер спорту міжнародного класу».

В 17 років Харлан стала чемпіонкою світу серед юніорів, а вже через рік взяла участь у своїх перших Олімпійських іграх. В Пекіні-2008 українська збірна з Харлан у складі сенсаційно у фіналі перемогла господарок – китаянок, завоювавши золоті медалі («синьо-жовті» поступалися суперницями, але наприкінці двобою змогли відіграти відставання, вирватися вперед і виграти з мінімальною перевагою). НОК України визнав Ольгу найкращою спортсменкою серпня, а в кінці 2008 року – і найкращою спортсменкою року в Україні.

Ольга Жовнір, Ольга Харлан, Галина Пундик та Олена Хомрова на олімпійському п'єдесталі (2008 р.)

У лютому 2009 року Ольга вперше у своїй кар’єрі перемогла у турнірі серії Гран-прі в особистій першості – у фіналі «Московської шаблі» вона «знищила» росіянку Софію Велику. У квітні Харлан втретє виграла юніорський чемпіонат світу, що проходив у Белфасті, в особистій та командній першостях. На чемпіонаті Європи у Пловдиві Ольга спочатку стала чемпіонкою в особистих змаганнях, а потім і в командній першості.

2010 року вона виграла чемпіонат світу серед юніорів та стала другою на чемпіонаті світу. Також вона здобула золоту медаль на міжнародному турнірі серії Гран-прі з фехтування в італійському місті Ламеція-Терме, а в липні 2011-го виграла золоту медаль на чемпіонаті Європи, що проходив в англійському Шеффілді.

Перша особиста олімпійська медаль

У квітні 2012 року на домашньому чемпіонаті світу Ольга здобула срібло в командній першості, а в червні завоювала золоту медаль чемпіонату Європи з фехтування. На Олімпійських іграх у Лондоні Харлан була єдиною представницею від України в особистому турнірі шаблістів і зуміла вибороти бронзу.

У лютому 2013-го Ольга здобула своє друге золото на етапі Гран-прі в Орлеані. Далі було індивідуальне золото і командне срібло чемпіонату Європи, перемога на Всесвітній універсіаді в Казані та два золота на чемпіонаті світу в Будапешті (ідивідуальне та командне).

На Євро-2014 Харлан стала чемпіонкою в індивідуальній шаблі і бронзовою призеркою в командній, а на чемпіонаті світу вдруге за свою кар’єру стала чемпіонкою в індивідуальній першості з шаблі.

Жіноча збірна України на чемпіонаті Європи 2014 року (зліва направо): Олена Вороніна, Ольга Харлан, Ольга Жовнір, Галина Пундик та їх тренери Артем Скороход і Гарнік Давидян

У червні 2015 року на І Європейських іграх у Баку українська команда шаблісток з Харлан у складі здобула золоту медаль. На чемпіонаті світу з фехтування жіноча українська збірна виборола срібло.

У 2016 році Ольга стала переможницею етапів Кубка світу у Бельгії та Китаї, а на чемпіонаті Європи взяла бронзу. На Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро здобула срібло в командній першості та стала бронзовою призеркою в індивідуальній першості.

Камбек після операції

Восени 2016 року Харлан перенесла операцію на плечі. Після тривалого періоду відновлення тріумфально повернулася, виборовши золото на етапі Кубка світу в Тунісі. На чемпіонаті світу 2017 року в індивідуальних змаганнях стала триразовою чемпіонкою світу в індивідуальній шаблі – до українки це досягнення не підкорялося жодній шаблістці.

2018 року Харлан втретє у своїй кар’єрі виграла Кубок світу. За підсумками сезону 2017/18 років Ольга очолила рейтинг Міжнародної федерації фехтування. Згодом завоювала золоту медаль на етапі Гран-прі з фехтування на шаблях в Сеулі, отримала премію «Жінка України-2018» в номінації «Спорт», вдруге здобула «Золотий Оскар». А 16 листопада 2018 року в Києві на спортивній алеї «Площі зірок» відкрили іменну зірку Ольги Харлан.

У 2019-му Харлан стала срібною призеркою етапу Кубка світу в Афінах, виграла бронзу в індивідуальному заліку та командну бронзу на етапі Кубка світу в Орлеані, завоювала золото етапу Кубка світу у Солт-Лейк-Сіті. На Гран-прі Каїра стала бронзовою призеркою та завоювала золоту медаль на Гран-прі в Сеулі. Перемігши в індивідуальних змаганнях на шаблях на чемпіонаті світу в Будапешті, Харлан стала першою в історії України шестиразовою чемпіонкою світу з цього виду спорту. А після тріумфу на чемпіонаті Європи в Дюссельдорфі стала ще й восьмиразовою чемпіонкою Європи.

У 2020-му Харлан перемогла на етапі Кубка світу з фехтування у канадському Монреалі. Ця перемога принесла їй 25-ту за ліком нагороду турнірів категорії «Гран-прі». А далі була Олімпіаді в Токіо, яка через пандемію коронавірусу відбулася не в 2020-му, а в 2021-му році. Харлан сенсаційно вилетіла вже в першому раунді змагань і заявила, що хоче призупинити спортивну кар’єру.

Щоправда, спортсменка доволі швидко повернулася до змагань і вже в 2022 році разом з командою завоювала бронзу на чемпіонаті Європи. У 2023 році Харлан виграла бронзові медалі в індивідуальному заліку на Гран-прі в Тунісі, Сеулі та Орлеані. Срібною призеркою в індивідуальному заліку стала на етапах Кубка світу в Афінах та Алжирі. Командну бронзу отримала на етапі Кубка світу в бельгійському Сінт-Нікласі та командну золоту медаль етапу Кубка світу в Батумі. На змаганнях в індивідуальній першості серед жінок на Європейських іграх у Кракові завоювала золоту медаль.

У 2024-му в індивідуальному заліку на етапах Кубка світу отримала золото в Лімі, бронзу – в Афінах та срібло у Пловдиві. З командою тріумфувала на етапах Кубка світу в Афінах (срібло), Сінт-Нікласі (бронза) та Пловдиві (золото). На чемпіонаті Європи у Базелі здобула срібло в командній першості.

Олімпіада в Парижі

На XXXІІІ Олімпійських іграх в Парижі Харлан здобула дві нагороди. Спершу спортсменка виборола бронзу особистих змагань, а згодом разом з командою завоювала для української збірної першу золоту медаль паризької Олімпіади.

Ця медаль стала шостою олімпійською нагородою в кар’єрі Харлан. Таким чином за кількістю олімпійських медалей вона стала новою українською рекордсменкою, обійшовши плавчиню Яну Клочкову (5 медалей – 4 золота і срібло).

Цікаво, що українка взагалі могла не потрапити на змагання в Парижі – через війну в Україні і бойкот російських фехтувальниць. У липні на чемпіонаті світу Ольга впевнено перемогла росіянку Анну Смірнову, але після закінчення поєдинку відмовилася тиснути їй руку, запропонувавши замість цього доторкнутися шаблями. Суперниця цього не оцінила і сиділа на доріжці декілька годин, поки не домоглася дискваліфікації Ольги.

Харлан – бронзова призерка Олімпіади-2024 з фехтування на шаблях

Українська федерація фехтування закликала виключити російську шаблістку зі списку нейтральних спортсменів, адже та у своїйх соцмережах висловлювала підтримку російської армії, яка веде агресивну війну проти України. Через дискваліфікацію Харлан могла пропустити Олімпійські ігри в Парижі. Однак через декілька днів Міжнародний олімпійський комітет виправив ситуацію. Президент МОК Томас Бах повідомив, що українка дочасно і автоматично отримує своє місце черед учасників Олімпіади.

«Враховуючи вашу унікальну ситуацію, Міжнародний олімпійський комітет забронює для вас додаткове місце на Олімпійських іграх 2024 в Парижі на випадок, якщо вам не вдасться кваліфікуватися на змагання у період, що лишився попереду», – наголосив він.

Через декілька місяців «чорну карту» для Харлан скасувала також Міжнародна федерація фехтування, а правило про рукостискання було змінено на дистанційне привітання.

До слова, Ольга 10 років працює в Національній академії СБУ, а в 2023 році отримала знак пошани від голови Служби Безпеки України Василя Малюка.

Василь Малюк і Ольга Харлан

Українська Барбі, яка врятувала 14 військових

Ольга Харлан стала першою українською спортсменкою, якій присвятили ляльку Барбі. Американська компанія Mattel, яка виробляє і випускає іграшки, у 2020 році вперше представила ляльку, обличчям якої стала українка.

Лялька-фехтувальниця увійшла в серію Role Models, яку почали випускати до 60-ї річниці існування бренду Barbie та Міжнародного дня жінок. Вона увійшла в десятку спортсменок світу, що стали рольовими моделями для ляльок в межах міжнародного проєкту Barbie Dream Gap.

Харлан отримала персональну копію від виробників іграшки, яку в серпні 2023 року виставила на аукціон. Зароблені 382,6 тисячі гривень вона передала на реабілітацію військових. За ці кошти 14 українських бійців пройшли реабілітацію та троє були прооперовані.

У серпні 2024 року Харлан передала Фонду Сергія Притули свою шаблю, якою завдала переможного удару в фіналі командного турніру з фехтування на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. За її словами, шабля коштує 150 євро. На аукціоні її продали за 10 млн грн. Всі гроші спрямували на купівлю автоматизованих турелей «ШаБля» для українських піхотинців.

Політика та телебачення

У 2010-му році Харлан стала депутаткою Миколаївської міськради від «Партії регіонів». У 2012-му була у списку «регіоналів» до Верховної Ради, але до парламенту не пройшла. Через два роки від тієї ж політсили вона балотувалася на парламентських виборах. На момент виборів Ольга обіймала посаду спортсменки-інструкторки штатної збірної команди з фехтування при Міністерстві з питань сім'ї, молоді та спорту. Але її 194-й номер виявився непрохідним. Після Євромайдану спортсменка залишила фракцію «регіоналів» миколаївської міськради.

Віктор Янукович вручає відзнаку Ользі Харлан

У 2014 році Харлан ще раз пробувала стати депутаткою. На цей раз вона йшла в списку «Партії зелених» на виборах до Київської міської ради. Однак ця політсила не набрала прохідні 3%. Пізніше Ольга зізналася, що досвід в політиці у неї був гірким. Після цього спортсменка дала собі обіцянку у політику більше не лізти.

У 2013 році Харлан взяла участь у шоу «Вишка» на телеканалі «1+1», де відомі українці змагалися в стрибках у воду. Уже в першому ефірі вона стала першою учасницею, яка отримала максимальні 10 балів за свій стрибок. У наступних епізодах Ольга виконувала як індивідуальні, так і синхронні стрибки з актором Віталієм Борисюком.

Ольга Харлан стала переможницею шоу «Вишка»

У півфіналі вона виконала стрибок із висоти 7,5 метра та поділила перше місце з іншими учасниками, після чого вийшла у фінал. У фіналі Ольга разом із професійним спортсменом Олександром Бондарем виконала синхронний стрибок, за який отримала максимальні оцінки й стала переможницею шоу.

У 2021 році Ольга взяла участь у телевізійному шоу «Танці з зірками». Пару їй тоді склав хореограф Дмитро Дікусар, який на початку великої війни став військовослужбовцем і донині боронить Україну. Разом вони дійшли до фіналу та посіли друге місце.

Ольга Харлан і Дмитро Дікусар на шоу «Танці з зірками»

Сім'я

23 серпня 2014 року Ольга вийшла заміж за українського шабліста, призера чемпіонатів світу та учасника Олімпійських ігор в Лондоні Дмитра Бойка. Проблеми почалися через два роки, коли чоловік вирішив працювати в США, а дружина не хотіла залишати Україну. У 2018-му вони розлучились.

Дмитро Бойко і Ольга Харлан

У 2019 році Ольга почала зустрічатися з іншим шаблістом – італійцем Луїджі Самеле (триразовим чемпіоном Європи, а також призером декількох чемпіонатів світу та Олімпіади). Як і Ольга, на Олімпіаді в Парижі він здобув бронзову медаль в індивідуальній шаблі. Після закінчення Ігор на початку вересня 2024 року пара оголосила про свої заручини.

Ольга Харлан з італійцем Луїджі Самеле

Зараз Харлан більше часу проводить в Італії. Туди також через війну переїхали її сестра та маленький племінник. Батьки Ольги залишаються жити в Миколаєві попри періодичні обстріли міста та прохання доньки переїхати до неї.

Нагороди