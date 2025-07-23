Влада Харькова стала лише п'ятою українкою, якій підкорився чемпіонат світу

Українська шпажистка Влада Харькова завоювала золото чемпіонату світу 2025 року, здолавши у фіналі бронзову призерку Олімпіади-2020 та чемпіонку Європи-2018 естонку Катріну Лехіс. Зустріч завершилась з рахунком 15:14, а перемогу українці приніс укол у додатковий час.

Для 28-річної уродженки Ужгорода це перше золото Мундіалів. При цьому Влада стала лише п'ятою українкою, якій підкорився особистий титул чемпіонки світу у фехтуванні. У шпазі золото особистих змагань досі здобувала лише Наталія Конрад у 2003 році.

Усі чемпіони світу з фехтування в історії України:

Шпага: Наталія Конрад (2003), Влада Харькова (2025)

Наталія Конрад (2003), Рапіра: Сергій Голубицький (1997-1999)

Сергій Голубицький (1997-1999) Шабля: Володимир Лукашенко (2003), Ольга Харлан (2013, 2014, 2017, 2019)

Нагадаємо, на шляху до фіналу Влада в 1/8 фіналу впевнено перемогла віце-чемпіонку світу серед юніорок та срібну медалістку чемпіонату Європи-2024 угорку Бланку Надь (15:9), у чвертьфіналі здолала француженку Елоїз Ванріссель (15:14), а в півфіналі дотисла № 1 світового рейтингу кореянку Сон Се Ра (15:14).

До слова, Харькова є чемпіонкою Європи 2022 року в індивідуальному заліку та володаркою золота континентальної першості у команді 20225-го. Також в її доробку особиста бронзова нагорода ЧЄ-2022.