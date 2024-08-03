Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова виграли перше золото для України на Олімпіаді в Парижі

Команда українських шаблісток у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Юлії Бакастової та Олени Комащук виграла золото Олімпійських ігор у Парижі. У фінальному поєдинку українки перемогли спортсменок з Південної Кореї з рахунком 45:42.

У командному фехтуванні змагання проводиться за принципом естафети, участь у якій беруть по три шаблістки з команди, які проводять по три очні поєдинки. Бої проводять до 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 та 45 очок.

Аліна Комащук два поєдинки провела внічию, один мінімально програла. Юлія Бакастова один поєдинок провела внічию і два програла. Натомість Ольга Харлан, бронзова призерка цієї Олімпіади в індивідуальній першості, перемогла у всіх своїх поєдинках і вирвала перемогу для України. На останній поєдинок вона виходила при рахунку 37:40 на користь Південної Кореї, але відіграла 8 очок і звела рахунок до переможних 45:42.

Додамо, що у чвертьфіналі українки здолали італійок з рахунком 45:37: Ольга Харлан виграла всі свої поєдинки, Аліна Комащук виграла два й один програла, а два поєдинки Олени Кравацької завершилися внічию, ще один – поразкою. У півфіналі українські шаблістки перемогли японських спортсменок з рахунком 45:32. Ольга Харлан та Аліна Комащук виграли всі свої поєдинки. Олена Кравацька поступилася у двох, відтак її замінила Юлія Бакастова, якій вдалося перемогти.

33-річна Ольга Харлан – найбільш досвідчена та титулована в команді українських шаблісток, а від сьогодні – рекордсменка за кількістю олімпійських нагород серед українських спортсменів. Олімпійська чемпіонка 2008 року (єдина з цьогорічної четвірки) та срібна призерка Олімпійських ігор 2016 року в командній першості, бронзова призерка Олімпійських ігор 2012, 2016 та 2024 років в індивідуальній першості. Шестиразова чемпіонка світу, восьмиразова чемпіонка Європи. П'ять разів перемагала у загальному заліку Кубка світу (2013, 2014, 2018, 2019, 2020 роки).

31-річна Аліна Комащук – срібна призерка Олімпіади-2016 у командних змаганнях. Також у команді здобувала золото і срібло чемпіонатів світу, а також два срібла чемпіонату Європи. 32-річна Олена Кравацька – срібна призерка Олімпіади-2016 у командних змаганнях. Також у команді здобувала срібло і бронзу чемпіонатів світу, срібло та дві бронзи чемпіонатів Європи. 28-річна Юлія Бакастова – найменш титулована з команди, дебютантка Олімпіади, вигравала два срібла та бронзу чемпіонатів Європи в командній шаблі.