Ольга Харлан виграла третю олімпійську бронзу в особистих змаганнях

Фехтувальниця Ольга Харлан виграла бронзову медаль на Олімпіаді-2024 у фехтуванні на шаблях. Це перша медаль для України на цих Іграх, а для Ольги – третя олімпійська бронза в особистих змаганнях і пʼята олімпійська медаль загалом.

У півфіналі Ольга Харлан поступилася француженці Сарі Бальцер і мала зустрітися в поєдинку за бронзу з кореянкою Себін Чой. Перший період завершився з рахунком 8:3 на користь кореянки. Далі вона вела в рахунку 11:5, проте українці вдалося відігратися. Далі суперниці вигравали очки по черзі, проте останній, 15-й переможний удар завдала саме Харлан.

«Яка б сьогодні медаль не була, вона для мене – золота. Тому що те, через що проходить зараз кожен українець, кожен український спортсмен тут, не передати словами. Це дуже важко. Не знаю, що я зробила. Це просто не передати. Я присвячую це всій Україні, друзі, це вам. Присвячую це нашим захисникам і захисницям. Я присвячую це тим спортсменам, які не можуть сюди приїхати, бо їх вбила Росія», – сказала Ольга Харлан «Суспільне Спорт».

33-річна Ольга Харлан – українська фехтувальниця на шаблях, олімпійська чемпіонка 2008 року та срібна призерка Олімпійських ігор 2016 року в командній першості, бронзова призерка Олімпійських ігор 2012-го та 2016 років в індивідуальній першості, шестиразова чемпіонка світу (2013, 2014, 2017, 2019 роки в індивідуальній першості, 2009 та 2013 роки в командній першості), восьмиразова чемпіонка Європи (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019 роки в індивідуальній першості, 2009 та 2010 роки в командній першості).

Також Харлан є чемпіонкою Європейських ігор (2015 рік) та Універсіади (2011 та 2013 роки). П'ять разів Ольга перемагала у загальному заліку Кубка світу (2013, 2014, 2018, 2019, 2020 роки). 29 березня 2016 року ім'я Ольги Харлан було вписано у міжнародний Зал слави FIE.