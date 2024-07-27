Найближчими до медалей були українські фехтувальниці на шпагах Олена Кривицька та Влада Харькова

27 липня на Олімпіаді-2024 в Парижі розіграли перші 14 комплектів медалей, на 4 з яких претендували українські спортсмени. Проте отримати їх та відкрити відлік перемог на Олімпійських іграх так і не вдалося.

Дзюдоїст Дільшот Халматов, який виступає у ваговій категорії до 60 кг, поступився у другому колі майбутньому олімпійському чемпіону Єлдосу Сметову з Киргизстану. Вікторія Кесарь та Анна Письменська посіли 7 місце у синхронних стрибках у воду з триметрової вишки. Юлія Бірюкова у роздільній шосейній гонці стала 27.

Найближчими до медалей були українські фехтувальниці на шпагах Олена Кривицька та Влада Харькова, які поступилися у чвертьфінальних матчах майбутнім золотій та срібній медалісткам. Водночас вперше в історії одразу дві українки дійшли до цієї стадії в одиночному турнірі з фехтування на шпагах на Олімпіаді. Ще одна шпажистка Джоан Фейбі Бежура поступилася у першому колі.

Ще частина українських спортсменів відбули кваліфікаційні виступи – з різним успіхом. Стрільці Павло Коростильов та Віктор Банькін не змогли пройти у фінал зі стрільби з пневматичного пістолета на 10 м, як і олімпійська чемпіонка 2004 року у цій дисципліні серед жінок Олена Костевич.

Водночас гімнасти змогли успішно подолати кваліфікацію командного багатоборства та виступлять у фіналі 29 липня. Так само успішно подолали кваліфікацію веслувальниці, які виступлять у фіналі парних четвірок 31 липня. Футбольна збірна в додатковий час вирвала перемогу у збірної Марокко, граючи в меншості. Через дощ українські тенісистки так і не вийшли на корт, а представниця настільного тенісу Соломія Братейко поступилася в першому раунді змагань.

Детальний розклад змагань на Олімпіаді-2024 на 28 липня, де братимуть участь українці, читайте тут.