Ірина Коляденко вже має дві олімпійські медалі

Українська борчиня вільного стилю Ірина Коляденко зустрілася у фіналі Олімпійських ігор-2024 у ваговій категорії до 62 кг з японкою Сакурою Мотокі – срібною та бронзовою призеркою чемпіонатів світу. Українка програла з рахунком 1:12 та стала срібною призеркою.

На шляху до фінального поєдинку Коляденко перемогла в першому колі борчиню з Монголії Пуревдорджийн Орхон, у чвертьфіналі – представницю Болгарії Біляну Дудову, а у півфіналі – Айсулуу Тинибекову з Казахстану, якій програла на минулій Олімпіаді у півфіналі.

У фінальному поєдинку саме Коляденко заробила перше очко, проте воно так і лишилося єдиним. Сакура Мотокі взяла в першому періоді 4 очки, а в другому – ще 8 і, відповідно, золоту медаль. Українська борчиня виграла для України пʼяте срібло на Олімпіаді в Парижі.

Ірина Коляденко – 25-річна українська борчиня родом з Житомирщини, триразова чемпіонка Європи, срібна призерка Чемпіонату світу, бронзова призерка Олімпійських ігор 2020.