Жан Беленюк переміг Аркадіуша Кулинича з рахунком 3:1

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк виграв бронзову медаль у ваговій категорії до 87 кг на Олімпійських іграх у Парижі. У бронзовому фіналі він переміг поляка Аркадіуша Кулинича з рахунком 3:1.

На шляху до бронзового фіналу українець переміг китайця Цянь Хайтао та казаха Нурсултана Курсинова, а у півфіналі поступився іранцеві Алірезу Мохдіпіані. У сутичці за бронзу він спершу поступався Кулиничу 0:1, проте зміг набрати три очки та зберегти свою перевагу до фінального свистка.

Тепер Україна має загалом 10 медалей на Олімпіаді-2024 – по три золота і срібла та чотири бронзи. Зокрема, срібну медаль у поєдинку перед Беленюком виграв борець Парвіз Насібов – у ваговій категорії до 67 кг.

Жан Беленюк – срібний призер Олімпіади у Ріо-де-Жанейро у 2016 році та олімпійський чемпіон на Іграх у Токіо у 2020-му. Триразовий чемпіон Європи (2014, 2016, 2019) та дворазовий чемпіон світу (2015, 2019), чемпіон Європейських ігор (2019) та бронзовий призер Універсіади (2013).

Окрім спортивної карʼєри, Беленюк займається політикою – є чинним депутатом Верховної Ради від партії «Слуга народу». Напередодні своїх виступів на Олімпіаді-2024 він анонсував завершення своїх спортивних виступів після Ігор. Після завершення бронзового бою він зняв борцівки, підтвердивши свої слова.