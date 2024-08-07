Український борець зберігає шанси поповнити свою олімпійську колекцію

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк заявив, що Олімпіада у Парижі – це останні змагання у його карʼєрі. Після Ігор у Парижі Беленюк хоче повністю зосередитись на політичній кар’єрі.

«На даний момент я активний спортсмен, але за тиждень, скоріше за все, вже йду на пенсію. Паралельно працюю в українському парламенті, тож мені точно є чим зайнятися у моменті», – сказав Жан у коментарі виданню «Чемпіон».

Після Ігор у Парижі Беленюк хоче повністю сфокусуватись на політичній карʼєрі.

«Хочеться закінчення війни на українських умовах. Відновлення нашої економіки. Повернення мільйонів українців додому, адже друге пов’язано з третім. Хочеться отримати гарантії безпеки від наших партнерів. Якщо по сусідству є такий ворог як РФ, яка буде постійно намагатися тебе вбити, то тільки серйозні гарантії безпеки дадуть нам змогу розраховувати на нормальне стабільне життя в нашій країні», – додав 33-річний атлет.

Нагадаємо, Жан Беленюк – срібний призер Олімпіади у Ріо-де-Жанейро у 2016 році та олімпійський чемпіон на Іграх у Токіо у 2020-му. Триразовий чемпіон Європи (2014, 2016, 2019) та дворазовий чемпіон світу (2015, 2019)., чемпіон Європейських ігор (2019) та бронзовий призер Універсіади (2013).

До слова, сьогодні Беленюк розпочинає свої виступи на Іграх в Парижі. Детальний розклад змагань на Олімпіаді-2024 на 7 серпня, де братимуть участь українці, читайте тут.