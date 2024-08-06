Олександр Хижняк боротиметься за золото Олімпійських Ігор

Українські спортсмени продовжують боротьбу на Олімпіаді-2024. 7 серпня українці змагатимуться у веслувальному спринті, стрибках у воду та боксі. Особлива увага буде прикута до боксера Олександра Хижняка, який у дуелі з казахським візаві спробує завоювати золоту медаль Олімпійських Ігор.

Детальний розклад чергового дня змагань Олімпіади-2024, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.

Розклад змагань українців на 7 серпня:

08:30 – легка атлетика (ходьба, марафон, змішана естафета; Іван Банзерук, Людмила Оляновська)

10:30 – веслувальний спринт (байдарки-одиночки 500 м, кваліфікація, жінки; Марія Повх)

11:05 – стрибки у висоту (чоловіки, кваліфікація; Владислав Лавський, Олег Дорощук, Андрій Проценко)

12:00 – греко-римська боротьба (чоловіки до 67 кг, 1/8 фіналу; Парвіз Насібов – Мате Немес (Сербія))

12:00 – греко-римська боротьба (чоловіки до 87 кг, 1/8 фіналу; Жан Беленюк – Хайтао Цянь (Китай))

12:00 – вільна боротьба (жінки, 50 кг, втішний раунд, жінки; Юї Сусакі (Японія) – Оксана Лівач)

12:40 – веслувальний спринт (каное-одиночки 1000 м, кваліфікація, чоловіки; Павло Алтухов)

14:30 – веслувальний спринт (байдарки-одиночки 500 м, чвертьфінал, жінки; потенційно Марія Повх)

15:40 – веслувальний спринт (каное-одиночки 1000 м, чвертьфінал, чоловіки; потенційно Павло Алтухов)

16:00 – стрибки в воду (трамплін 3 м, попередній раунд, жінки; Вікторія Кесар)

19:15 – греко-римська боротьба (чоловіки до 67 кг та до 87 кг, півфінал; потенційно Парвіз Насібов, Жан Беленюк)

23:51 – бокс (до 80 кг, чоловіки, за золото; Нурбек Оралбай (Казахстан) – Олександр Хижняк)

Де дивитися Олімпіаду-2024

В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.

Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1).