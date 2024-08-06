Коли і де виступатимуть українці на Олімпіаді-2024: повний розклад на 7 серпня
Українські спортсмени продовжують боротьбу на Олімпіаді-2024. 7 серпня українці змагатимуться у веслувальному спринті, стрибках у воду та боксі. Особлива увага буде прикута до боксера Олександра Хижняка, який у дуелі з казахським візаві спробує завоювати золоту медаль Олімпійських Ігор.
Детальний розклад чергового дня змагань Олімпіади-2024, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.
Розклад змагань українців на 7 серпня:
- 08:30 – легка атлетика (ходьба, марафон, змішана естафета; Іван Банзерук, Людмила Оляновська)
- 10:30 – веслувальний спринт (байдарки-одиночки 500 м, кваліфікація, жінки; Марія Повх)
- 11:05 – стрибки у висоту (чоловіки, кваліфікація; Владислав Лавський, Олег Дорощук, Андрій Проценко)
- 12:00 – греко-римська боротьба (чоловіки до 67 кг, 1/8 фіналу; Парвіз Насібов – Мате Немес (Сербія))
- 12:00 – греко-римська боротьба (чоловіки до 87 кг, 1/8 фіналу; Жан Беленюк – Хайтао Цянь (Китай))
- 12:00 – вільна боротьба (жінки, 50 кг, втішний раунд, жінки; Юї Сусакі (Японія) – Оксана Лівач)
- 12:40 – веслувальний спринт (каное-одиночки 1000 м, кваліфікація, чоловіки; Павло Алтухов)
- 14:30 – веслувальний спринт (байдарки-одиночки 500 м, чвертьфінал, жінки; потенційно Марія Повх)
- 15:40 – веслувальний спринт (каное-одиночки 1000 м, чвертьфінал, чоловіки; потенційно Павло Алтухов)
- 16:00 – стрибки в воду (трамплін 3 м, попередній раунд, жінки; Вікторія Кесар)
- 19:15 – греко-римська боротьба (чоловіки до 67 кг та до 87 кг, півфінал; потенційно Парвіз Насібов, Жан Беленюк)
- 23:51 – бокс (до 80 кг, чоловіки, за золото; Нурбек Оралбай (Казахстан) – Олександр Хижняк)
Де дивитися Олімпіаду-2024
В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:
Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.
Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1).
- місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;
- сайт «Суспільне Спорт» – трансляція 4 додаткових видів спорту;
- YouTube-канал «Суспільне Спорт» – обрані події за участю українців.