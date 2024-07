Олімпійські Ігри у Парижі офіційно розпочнуться 26 липня

У столиці Франції з 26 липня до 11 серпня 2024 року відбудуться Олімпійські ігри – головні спортивні змагання, до яких цього літа прикута увага всього світу. Українці братимуть участь у змаганнях у 23 видах спорту, а кількість атлетів налічуватиме 140 людей. Гасло збірної України на турнірі – The Will to Win («Воля до перемоги»). Загалом за 16 днів глядачі побачать виступи спортсменів у 32 дисциплінах, де буде розіграно 329 комплектів нагород.

Коли і де дивитись на виступи українців під час Олімпіади – читайте на ZAXID.NET.

Де дивитися

В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника. Змагання українців можна буде переглянути на «Суспільне Спорт» та місцевих телеканалах «Суспільного». Також «Суспільне» буде транслятором і Паралімпійських ігор-2024, які пройдуть з 28 серпня до 8 вересня 2024 року у тому таки Парижі.

«Суспільне» показуватиме:

футбольний матч Україна – Ірак (відбудеться до офіційного початку Олімпіади);

церемонію відкриття;

усі змагальні дні;

церемонію закриття.

Розклад змагань

Як повідомляє «Суспільне», прямі трансляції щоденно налічуватимуть 15 годин. Мовник обовʼязково транслюватиме всі виступи українських спортсменів, проте їхній остаточний розклад спрогнозувати важко. Наприклад, розклад тенісу формується з дня на день. Також у чималої кількості спортсменів, які представлятимуть Україну, час залежить від виступів безпосередньо під час Олімпіади.

На сайті «Суспільне. Спорт» будуть доступні чотири додаткові потоки трансляції змагань Олімпіади-2024 з українським коментатором, що буде розширювати кількість контенту на телеканалах. Щоденно будуть виходити інформаційно-аналітичні студії про Олімпійські Ігри 2024 року. Також на Youtube-каналі щодня виходитиме дайджест головних подій змагального дня.