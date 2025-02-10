Ще один іменитий футболіст вирішив повісити бутси на цвях

Український захисник Олексій Дитятьєв оголосив про завершення кар’єри футболіста. Про це 36-річний оборонець повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

«Я закінчую карʼєру футболіста з гордо піднятою головою. На полі й поза ним я давав від себе максимум. Цей етап завершено. Але впевнений що нові виклики будуть не менш цікавими й насиченими», – зазначив Олексій у дописі.

Нагадаємо, Дитятьєв – вихованець херсонського футболу. Виступав за херсонську «Енергію», «Кримтеплицю», чернівецьку «Буковину», донецький «Олімпік», полтавську «Ворсклу», львівські «Карпати» та ФК «Львів», київський «Штурм», польські «Краковію» і «Пущу», казахський «Аксу».

Останнім клубом Олексія був ковалівський «Колос», де він виступав у складі другої команди.

У складі «Краковії» Дитятьєв став володарем Кубка Польщі-2019/20 та Суперкубка Польщі-2020.