«Синьо-жовті» закінчили березневий збір мінімальною перемогою

У вівторок, 31 березня, збірна України у товариському поєдинку зустрічалась з Албанією. Обидві команди не впорались з завданням виходу на ЧС-2026: у півфіналі кваліфікації «синьо-жовті» ганебно програли Швеції (1:3), а балканці поступились Польщі (1:2). Як наслідок, невдахи відбору зіграли між собою у спарингу з підвищеною відповідальністю.

Товариський матч

Україна – Албанія – 1:0

Гол: Гуцуляк, 46

Вже на старті зустрічі Україна мала виходити вперед: Яремчук підхопив м'яч, в стрімкій контратаці протягнув його до лінії штрафного і пробив – Стракоша зіграв надійно. За трохи Роман таки забив після навісу Гуцуляка з правого флангу, але VAR зафіксував офсайд у форварда «Ліона».

Наприкінці тайму Маліновський отримав хороший шанс відзначитись зі штрафного – Руслан метрів з 26-ти пробив гарно, однак Стракоша зіграв пильно.

Одразу по перерві Україна повела в рахунку: Михайліченко, який вже після оголошення стартових складів несподівано замінив Миколенка, навісив з лівого флангу в центр штрафного і Гуцуляк, випередивши захисників, головою спрямував м'яч у сітку. За трохи Богдан знову виконував розкішний простріл, однак цього разу м'яч пролетів вздовж лінії воріт нікого не зачепивши. Лачі огризнувся ударом метрів з 30-ти – Різник перевів на кутовий.

На екваторі другої сорокап’ятихвилинки «синьо-жовті» змарнували ще два моменти: Стракоша після рикошету зреагував на постріл Волошина, а удар після сольного проходу Шапаренка прийняла на себе стійка.

Наприкінці зустрічі Пономаренко завершував передачу Зубкова цілячись з центру штрафного у дальній кут – бракувало точності. Мінімальна перемога команди Реброва, яка, однак, не дає жодних дивідендів збірній України.