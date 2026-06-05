Збірна України дізналась місце в оновленому рейтингу ФІФА після дебюту Андреа Мальдери
Міжнародна федерація футболу оприлюднила свіжий рейтинг національних команд
ФІФА на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг національних збірних.
Україна після переможного дебютного матчу під керівництвом Андреа Мальдери проти Польщі залишилась на 32-й сходинці. У доробку «синьо-жовтих» 1549,29 бала.
На перше місце піднялась збірна Аргентини, витіснивши Францію, яка тепер третя. Також у топ-10 відбулась ще одна зміна – Марокко випередило Нідерланди й тепер перебуває на сьомій позиції.
Рейтинг ФІФА станом на 5 червня 2026 року:Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
- 1. Аргентина – 1874,81 бала (+2)
- 2. Іспанія – 1873,01
- 3. Франція – 1869,53 (-2)
- 4. Англія – 1825,97
- 5. Португалія – 1763,83
- 6. Бразилія – 1762,66
- 7. Марокко – 1756,94 (+1)
- 8. Нідерланди – 17751,10 (-1)
- 9. Бельгія – 1739,55
- 10. Німеччина – 1731,30
- …
- 30. Канада – 1560,62
- 31. Норвегія – 1555,60
- 32. Україна – 1549,29
- 33. Кот-д’Івуар – 1540,87 (+1)
Нагадаємо, збірна України під керівництвом Сергія Реброва не змогла вийти на ЧС-2026, який стартує вже 11 червня. Після призначення головним тренером Андреа Мальдери «синьо-жовті» перемогли у товариському матчі збірну Польщі (2:0).
У неділю, 7 червня, Україна проведе ще один спаринг – проти Данії. Початок зустрічі о 19:30 за київським часом.