ФІФА на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг національних збірних.

Україна після переможного дебютного матчу під керівництвом Андреа Мальдери проти Польщі залишилась на 32-й сходинці. У доробку «синьо-жовтих» 1549,29 бала.

На перше місце піднялась збірна Аргентини, витіснивши Францію, яка тепер третя. Також у топ-10 відбулась ще одна зміна – Марокко випередило Нідерланди й тепер перебуває на сьомій позиції.

Рейтинг ФІФА станом на 5 червня 2026 року:

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1. Аргентина – 1874,81 бала (+2)

2. Іспанія – 1873,01

3. Франція – 1869,53 (-2)

4. Англія – 1825,97

5. Португалія – 1763,83

6. Бразилія – 1762,66

7. Марокко – 1756,94 (+1)

8. Нідерланди – 17751,10 (-1)

9. Бельгія – 1739,55

10. Німеччина – 1731,30

…

30. Канада – 1560,62

31. Норвегія – 1555,60

32. Україна – 1549,29

33. Кот-д’Івуар – 1540,87 (+1)

Нагадаємо, збірна України під керівництвом Сергія Реброва не змогла вийти на ЧС-2026, який стартує вже 11 червня. Після призначення головним тренером Андреа Мальдери «синьо-жовті» перемогли у товариському матчі збірну Польщі (2:0).

У неділю, 7 червня, Україна проведе ще один спаринг – проти Данії. Початок зустрічі о 19:30 за київським часом.