Середа та Байло випередили представників Німеччини

Українські стрибуни у воду Олексій Середа та Ксенія Байло стали чемпіонами Європи у змішаних синхронних стрибках з 10-метрової вишки. Змагання відбуваються у Парижі. Про це повідомило «Суспільне спорт», у середу, 5 липня.

У фіналі український дует набрав за п'ять стрибків 323,16 бали. Середа та Байло випередили представників Німеччини Оле Йоганнеса Рослера та Пауліну Александру Пфайф, які з результатом 317,76 бала посіли друге місце. «Бронзу» здобули іспанці Хорхе Родрігес Ледесма та Ана Карвахаль Сан-Мігель – 297,48 бала.

Після першого стрибка українці йшли другими, отримавши 50,40 бала. Уже після наступної спроби Середа та Байло вийшли у лідери й надалі втримували першу позицію.

За третій стрибок українці отримали 68,40 бала, а за четвертий – 72,96. Найвищу оцінку Середа та Байло заробили за заключну спробу – 81,60 бала. Вона й допомогла українцям остаточно закріпити перевагу над німецькою парою.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Для України ця нагорода стала першою золотою медаллю на чемпіонаті Європи-2026 та четвертою медаллю у стрибках у воду.

Раніше Олексій Середа разом із Марком Гриценком здобув «бронзу» у синхронних стрибках з 10-метрової вишки. Ксенія Байло та Софія Виставкіна також стали бронзовими призерками у синхроні. Крім того, Байло та Середа вибороли «бронзу» у складі збірної України в змішаному командному турнірі.

Зазначимо, що у 2025 році Байло також виграла чемпіонат Європи у змішаному синхроні з 10-метрової вишки, однак тоді виступала в парі з Кіріллом Болюхом.