Олексій Середа має потужних конкурентів

Олексій Середа увійшов до п'ятірки номінантів на звання найкращого стрибуна у воду в 2025 році, повідомляє World Aquatics.

Окрім українця в топ-5 претендентів на престижну нагороду потрапили чинний переможець премії австралієць Кассіель Руссо, який виграв золото і срібло ЧС-2025, мексиканець Осмар Ольвера, котрий перервав 18-річну домінацію Китаю на світовій першості у 3-метровому трампліні, а також олімпійські чемпіони з Китаю Ван Цзунюань і Юань Цао.

Нагадаємо, щорічна премія за звання найкращого стрибуна у воду серед чоловіків проводиться з 2010 року. Рекордсменом за кількістю перемог є чотириразовий олімпійський чемпіон Юань Цао, у доробку якого три трофеї.

Олексій Середа у 2025 році виграв три золоті медалі чемпіонату Європи зі стрибків у воду (у змішаних командних змаганнях, 10 м вишки та 10 м синхроном), вперше в кар'єрі став віцечемпіоном світу з 10-метрової вишки, а також здобув срібло і бронзу суперфіналу Кубка світу.