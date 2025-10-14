Збірна України з шахів вдруге в історії завоювала золото командного чемпіонату Європи
«Синьо-жовті» повторили успіх чотирирічної давності
Збірна України стала переможцем командного чемпіонату Європи, якими цими днями відбувався у грузинському Батумі. До складу «синьо-жовтих» увійшли Руслан Пономарьов (42 роки), Ігор Самуненков (16 років), Ігор Коваленко (36 років), Андрій Волокитін (39 років) та Антон Коробов (40 років). Чемпіонат відбувався у дев'ять етапів – єдиної поразки українці зазнали у восьмому турі від Азербайджану.
Цікаво, що перед останнім раундом Україна та Азербайджан мали однакову кількість очок. У вирішальному турі наші хлопці перемогли Англію, а азербайджанці поступились Сербії. Таким чином Україна на два бали випередила головного конкурента.
Фінальний рейтинг після дев'яти раундів:
- 1. Україна – 15 очок
- 2. Азербайджан – 13
- 3. Сербія – 13
Нагадаємо, ця перемога стала для збірної України другою в історії у відкритому розряді. Раніше «синьо-жовті» перемагали на Євро-2021 у Словаччині. Цікаво, що тоді до складу національної команди входили два нинішні переможці – Андрій Волокитін та Антон Коробов. Також у нашому доробку два срібла та дві бронзи.
До слова, збірна України завершує командний чемпіонат Європи з двома нагородами – раніше жіноча збірна здобула срібло.