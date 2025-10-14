Збірна України з шахів під час нагородження на Євро-2025

Збірна України стала переможцем командного чемпіонату Європи, якими цими днями відбувався у грузинському Батумі. До складу «синьо-жовтих» увійшли Руслан Пономарьов (42 роки), Ігор Самуненков (16 років), Ігор Коваленко (36 років), Андрій Волокитін (39 років) та Антон Коробов (40 років). Чемпіонат відбувався у дев'ять етапів – єдиної поразки українці зазнали у восьмому турі від Азербайджану.

Цікаво, що перед останнім раундом Україна та Азербайджан мали однакову кількість очок. У вирішальному турі наші хлопці перемогли Англію, а азербайджанці поступились Сербії. Таким чином Україна на два бали випередила головного конкурента.

Фінальний рейтинг після дев'яти раундів:

1. Україна – 15 очок

2. Азербайджан – 13

3. Сербія – 13

Нагадаємо, ця перемога стала для збірної України другою в історії у відкритому розряді. Раніше «синьо-жовті» перемагали на Євро-2021 у Словаччині. Цікаво, що тоді до складу національної команди входили два нинішні переможці – Андрій Волокитін та Антон Коробов. Також у нашому доробку два срібла та дві бронзи.

До слова, збірна України завершує командний чемпіонат Європи з двома нагородами – раніше жіноча збірна здобула срібло.