Василь Іванчук знову змусив говорити про себе

Український шахіст Василь Іванчук здобув вже третю нагороду впродовж останніх тижнів. Після срібла на Reykjavik Open-2025 та бронзи на International Chess Open Easter-2025 наш земляк став найкращим на турнірі Menorca Open в Іспанії.

56-річний шахіст у 9 раундах набрав 8 очок, не зазнавши жодної поразки (7 перемог та 2 нічиї). Завдяки цьому успіху українець повернеться в топ-100 шахістів світу після квітневого оновлення рейтингу.

До слова, Іванчук виграв турнір з класичним контролем часу вперше з літа 2023 року, коли тріумфував на Bydgoszcz Chess Festival.

Нагадаємо, Іванчук – віце-чемпіон світу за версією ФІДЕ 2002 року. Чемпіон Європи 2004 року. Чемпіон світу з бліцу 2007 року. Чемпіон світу зі швидких шахів 2016 року. Триразовий переможець супертурніру в Лінаресі. Чотириразовий переможець шахових олімпіад: 1988 і 1990 років у складі збірної СРСР, 2004 і 2010 років – збірної України. Один із найсильніших українських шахістів усіх часів, у 1990–2000-х роках входив у десятку найкращих шахістів планети.